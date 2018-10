Unterhaltung

Ciao Bella!: Hadid bringt ins Schwitzen

Eins muss man neidlos anerkennen: Bella Hadid sieht super aus - vor allem im Bikini. Muss man als Model selbstverständlich schon von Berufs wegen. Doch im Alltag macht man mit so einem athletischen Körper eben auch eine gute Figur.

Bald wird es kalt und da sollte man die letzten Sonnenstrahlen besser nutzen. Das weiß auch Bella Hadid. Wobei das natürlich nicht ganz schlüssig ist. Denn das Model wohnt in New York und dort sind die Temperaturen auch jetzt schon nicht mehr sommerlich. Nach Ende der Modewochen und nach einer wilden Geburtstagsparty gönnt sich Hadid wohl schlicht eine Auszeit irgendwo da, wo es ohnehin wesentlich wärmer ist als daheim.

"Noch ein paar Minuten Vitamin D, bevor die Kälte kommt, bitte", schreibt Hadid auf Instagram. Der zugehörige Post beinhaltet zwei Fotos, die sie im pinkfarbenen Bikini auf einer Liege in der Sonne herumlungernd zeigen. Deutlich zeichnen sich vor allem ihre Bauchmuskeln ab.

Zuvor hatte Hadid schon ein Foto von ihrer spektakulären Unterkunft mit ihren Fans geteilt. Die Aufnahme ist während eines Sonnenuntergangs entstanden. Zu erkennen ist ein Haus mit Glasfront und Terrasse direkt am Meer.

Glück im Job, Glück in der Liebe

Im Gepäck hatte die 22-jährige Bella Hadid übrigens nicht nur schnieke Bademode, sondern auch ihre ältere Schwester, die 23-jährige Gigi Hadid. Auch die postete auf ihrem Instagram-Account Fotos am Wasser. Entspannt liegt sie auf den Bildern im Sand.

Die Schwestern können sich aber auch gerade mal kurz zurücklehnen. Schließlich haben beide die für Models zeitaufwendigen Fashion Weeks für dieses Jahr hinter sich gebracht und auch privat läuft es rund. Sowohl Bella als auch Gigi sind wieder glücklich vergeben an ihre ehemaligen Ex-Freunde.

Mehr zum Thema 09.10.18 Rumschlabbern mit Bella Hadid Öffentlicher Knutschen geht nicht

Bella Hadid machte ihre erneute Liaison mit dem Sänger The Weeknd an ihrem Geburtstag mit gemeinsamen Fotos offiziell. Gigi Hadids Wieder-Freund, der Sänger Zayn Malik, soll gerade sogar seine Häuser in Bel Air und London verkaufen, um zu seiner Liebsten nach New York zu ziehen.

Quelle: n-tv.de