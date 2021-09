Den Pharmakonzern Astrazeneca mit Hauptsitz in Großbritannien kennt inzwischen beinahe jedes Kind. Schließlich entwickelte er einen der ersten Impfstoffe gegen das Coronavirus. Der Ruf des Präparats mag zwar gelitten haben. Für Prinz Harry sind die Forscher dennoch "Helden".

Sarah Gilbert, Professorin für Impfstoffe an der Oxford Universität, ihre Kollegin Catherine M. Green und ihr gesamtes Team sind bei den britischen "GQ Men of the Year Awards" für die Entwicklung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca gewürdigt worden. In Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern hatten sie das inzwischen Vaxzevria genannte Präparat auf den Weg gebracht, das Ende 2020 in Großbritannien mit einer Notfallzulassung auf den Markt kam.

Bei der Zeremonie in London wurde den Wissenschaftlerinnen die Auszeichnung "Heroes of the Year" ("Heldinnen des Jahres") verliehen. Dabei wollte auch ein ganz besonderer Gast gratulieren: Prinz Harry wurde aus seinem kalifornischen Zuhause zugeschaltet.

"Sie sind der Stolz unserer Nation und wir sind ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet", erklärte der 36-Jährige in seiner Rede laut BBC. "Für den Rest von uns, einschließlich Regierungen und Pharmakonzerne, gilt es nun, weiterhin unseren Beitrag zu leisten", fügte er hinzu. Dies beinhalte den Austausch von wissenschaftlichen Impfstoff-Erkenntnissen und die Unterstützung und Stärkung von Entwicklungsländern.

Kampf gegen Fehlinformationen

"Wo du geboren bist, sollte nicht darüber entscheiden, ob du überleben kannst, wenn Medikamente vorhanden sind, die dich retten können. Wir können nicht gemeinsam vorankommen, wenn wir dieses Ungleichgewicht nicht gemeinsam angehen", sagte Prinz Harry. Der Royal, dem Anlass entsprechend in einem schwarzen Smoking gekleidet, sprach auch von der Gefahr von Fehlinformationen über die Impfung, die zu Skepsis, Spaltung und untergrabenem Vertrauen führten.

Mit seinem Video-Auftritt überraschte der 36-Jährige nicht nur das Publikum, sondern auch die Gewinnerinnen des "Heroes of the Year"-Preises. "Wir wussten nicht, dass das passieren würde. Und plötzlich war Prinz Harry dort auf der Bühne - und hat all die Sachen gesagt, die wir auch sagen wollten über die Notwendigkeit, Impfstoffe an die Leute zu bringen", sagte Professorin Catherine M. Green im Anschluss lachend.

Bei der Verleihung wurden auch viele Stars aus dem Showbusiness geehrt. Auszeichnungen erhielten unter anderem Sänger Ed Sheeran, Schauspieler Regé-Jean Page und Regisseur Quentin Tarantino.