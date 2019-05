Schon klar, die Heidi liebt den Tom. So viel dürften mittlerweile auch diejenigen mitbekommen haben, die sich für gewöhnlich weniger für Promi-News interessieren. Doch als müsse sie die Welt noch von ihrem Glück überzeugen, postet Klum Dutzende Videos vom Konzert ihres Verlobten.

Den Liebsten darf man schon mal anfeuern. Heidi Klum allerdings könnte dabei doch ein kleinwenig übers Ziel hinausgeschossen sein. Auf Instagram teilte das Model mehr als 50 Storys rund um den Auftritt der Band ihres Verlobten Tom Kaulitz. Los ging es mit einer Schnapsflasche, es folgten unzählige Konzertaufnahmen und Fotos, ein Clip von einem Meet and Greet und schließlich ist noch Klum im Backstage-Bereich zu sehen. Doch bis ihre Highheels neben Dosengetränken auf einer Bierbank ins Bild wackeln, müssen Klums Follower ordentlich Sitzfleisch beweisen.

Heidi Klum postete über 50 Instagram-Storys vom Konzert ihres Verlobten Tom Kaulitz und dessen Band Tokio Hotel. (Foto: Instagram/heidiklum)

Klum ist bekannt dafür, Kaulitz und seine Band Tokio Hotel zu promoten. Die vier Jungs aus Magdeburg durften schließlich auch den Titelsong für ihre Castingshow "Germany's Next Topmodel" beisteuern. Immer wieder laufen auch in Klums Instagram-Storys Songs der Band. So viel Groupie-Liebe wie jetzt allerdings gab es wohl noch nie.

Exzessives Schwärmen

Tokio Hotel touren derzeit durch Deutschland. In Oberhausen begleitete Klum die Jungs zu ihrem zweiten Konzert im Land. Während auf dem Instagram-Account der Band erst nach und nach Fotos von ihren Auftritten eintrudeln, ist Klum da weniger bescheiden. Allerdings nutzt das Model die Plattform ohnehin mit höherer Frequenz.

Klums Verlobter Tom Kaulitz übrigens nutzt Instagram selbst überhaupt nicht. Was er so treibt, während die Herzdame im Bett durch ihren Feed scrollt, ist nicht bekannt. Allerdings ziert sich Kaulitz nicht, gelegentlich Gastauftritte auf Klums Profil zu geben. Dort ist er vorzugsweise mit verstrubbelten Haaren im Bett zu sehen. Das Paar zeigt sich nach über einem Jahr Beziehung verknallt wie am ersten Tag und da darf man wohl auch mal exzessiv öffentlich schwärmen.