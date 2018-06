Unterhaltung

Born to be wild?: Heidi und Tom machen eine Spritztour

Durch den Monsun haben sich Tom Kaulitz und Heidi Klum zwar nicht aufgemacht, dafür aber in die Wüste. Instagram-Fotos zeigen, wie er sie auf dem Motorrad huckepack in den kalifornischen Joshua-Tree-Nationalpark kutschiert. Doch die beiden sind nicht allein.

Mittlerweile macht Heidi Klum aus ihrer Beziehung mit Tom Kaulitz keinerlei Hehl mehr. Erst vor sechs Tagen postete sie bei Instagram ein gemeinsames Bild mit dem Tokio-Hotel-Musiker, das sie offenbar bei der Feier zu ihrem 45. Geburtstag am 1. Juni zeigt. Zu dem Schappschuss, auf dem die beiden freudestrahlend wie Honigkuchenpferde zu sehen sind, schrieb sie ganz verliebt: "Du machst mich sooooo glücklich."

Doch nicht nur Tom Kaulitz scheint die Modelmama in ihr Herz geschlossen zu haben, sondern auch dessen Zwillingsbruder Bill. Der gratulierte Klum zu ihrem Geburtstag unter anderem mit einem Bild, das sie und Tom beim Kuscheln zeigt und schrieb dazu: "Liebe dich sehr! Happy birthday."

Liebe zu dritt

Und die Liebe zu dritt geht offenbar noch weiter. So unternahm das Trio allem Anschein nach einen gemeinsamen Trip in den Joshua-Tree-Nationalpark in Südkalifornien. Davon zeugen Bilder und Videos, die sowohl Klum als auch Bill Kaulitz auf ihren Instagram-Seiten hochgeladen haben, sowie der Hashtag "Joshuatree", mit dem die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ihren Post versehen hat.

In einem Video ist zu sehen, wie Tom seine Herzdame auf dem Motorrad in Richtung Wüstenlandschaft kutschiert. Gefilmt hat den Clip vermutlich Bill aus dem Auto heraus. Weitere Schnappschüsse zeigen Klum vor einem großen Zelt in karger Landschaft und Tom mit dem Motorrad. Zudem filmte das Trio das Feuer in einer Tonne in seinem Lager bei nächtlicher Stimmung.

Wer geglaubt hatte, die Liebe zwischen Klum und ihrem 28-jährigen Freund würde bald wieder erlöschen, sieht sich also getäuscht. Im Moment jedenfalls macht alles den Eindruck, als schwebte das Paar auf Wolke 7. Und mit ihm auch Toms Bruder.

Quelle: n-tv.de