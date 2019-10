Herzogin Meghan hat es nicht leicht mit ihrer Familie, irgendwer macht immer Ärger: entweder der Vater oder der Bruder, jetzt ist es der Neffe. In Los Angeles greift ihn die Polizei verwirrt auf der Straße auf.

Die Schlagzeilen um die Familie von Herzogin Meghan reißen nicht ab. Dieses Mal ist es ihr Neffe, der Schlagzeilen macht. In Hollywood ist Thomas Dooley in einer kompromittierenden Situation festgenommen worden: Er war splitterfasternackt. Das US-Portal "TMZ" zeigt jetzt ein Video von dem Vorfall aus der vergangenen Woche. Schaulustige haben es aus sicherer Entfernung aufgenommen.

Dooley soll nur mit einem Handtuch bekleidet den bekannten Santa Monica Boulevard in Los Angeles auf und ab gelaufen sein und derweil wirr vor sich hin gestammelt haben. Dabei habe er den Eindruck erweckt, unter Drogen zu stehen, beruft sich "TMZ" auf die örtliche Polizei. Nachdem Dooley versucht habe, der Polizei auszuweichen, habe diese den Zugriff gestartet.

In dem Video ist zu sehen, wie Dooley nackt von mehreren Polizisten abtransportiert wird. Er scheint dabei etwas widerwillig zu sein. Als die Polizisten ihn in das Polizeifahrzeug verfrachten wollen, reckt Dooley den Kopf gen Himmel und brüllt laut. Auch nachdem er bereits im Wagen sitzt, schreit er weiter.

Immer Ärger mit der Familie

Zudem ist der Sound von Rotorblättern zu hören. Ein Helikopter des Los Angeles Police Department scheint über der Szenerie zu kreisen. Das ist auf der Aufnahme nicht zu sehen, aber diejenigen die filmen, kommentieren das Geschehen entsprechend.

Augenzeugen zufolge soll Dooley sich im Polizeifahrzeug so unruhig verhalten haben, dass er wieder aussteigen durfte, allerdings umgehend auf einer Rollbahre fixiert und von Sanitätern behandelt wurde. Später habe man ihn ins Krankenhaus gebracht, so "TMZ". Mittlerweile ist Dooley Medienberichten zufolge wieder auf freiem Fuß.

Immer wieder ist Herzogin Meghans Familie in den Schlagzeilen. Im Sommer wurde ihr Bruder in Handschellen abgeführt, regelmäßig gibt es Ärger mit ihrem Vater. Mit ihrer kleinen royalen Familie scheint indes alles in Butter.