Interesse?: Iggy Azalea sucht einen Mann fürs Bett

Rapperin Iggy Azalea scheint gerade ein ganz besonderes Mitteilungsbedürfnis zu haben. Eben postete sie noch heiße Bikini-Fotos von sich, jetzt legt sie mit weiteren Fotos in scharfen Posen nach. Dazu die Botschaft: "Ich suche einen Mann."

Wer ist schon gern allein? Und nach ihrem 28. Geburtstag, den Iggy Azalea am Donnerstag feierte, wächst in der Australierin offenbar das Bedürfnis, ihren künftigen Lebensweg mit dem passenden Mann an ihrer Seite zu beschreiten.

So postete die Sängerin einen Tag nach ihrer Geburtstagssause bei Instagram ein Foto von sich im Bett. "Bin gerade aufgewacht und offiziell 28", schrieb sie dazu. Und sie ergänzte, was das wohl größte Geburtstagsgeschenk für sie wäre: "Ich halte noch immer die rechte Seite von meinem Bett frei, nur für den Fall, dass ich dich jemals finde."

"Schick ein Uber"

Aber so schwer kann es doch für Azalea nicht sein, den richtigen Kerl für sich aufzutun. In der Kommentarspalte zu dem Post tummeln sich jedenfalls so einige, die den Platz in ihrem Bett nur zu gern füllen würden. "Eines Tages werde ich dich finden, dich in mich verliebt machen und dich heiraten - dein zukünftiger Ehemann", schrieb zum Beispiel ein Nutzer. Ein anderer erklärte: "Ich bin genau hier und endlich 18, wonach suchst du? Schick ein Uber." Ein Dritter wiederum geriet ins Grübeln: "Was ist, wenn dein 'Mister Right' die linke Seite bevorzugt?"

Dann würde Azalea bestimmt auch rutschen. Um die Interessentenschar noch ein wenig zu vergrößern, postete sie dabei wenig später ein weiteres explizites Bewerbungsfoto im schwarzen Zweiteiler.

Schon Mitte der Woche hatte die Rapperin diverse Bilder von sich im Bikini veröffentlicht - und sich damit ein regelrechtes Foto-Battle mit ihrer Kollegin Rita Ora geliefert. Die soll übrigens gerade mit einem gewissen Andrew Watt liiert sein. Aber wir sind uns sicher: Auch Azalea wird nicht immer einsam bleiben und schon noch den Mann für die rechte Seite in ihrem Bett finden.

