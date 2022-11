"Friends"-Star Jennifer Aniston muss einen Verlust im engsten Familienkreis verkraften. Vater John ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Auf Instagram nimmt die Schauspielerin mit einem emotionalen Post Abschied.

Der unter anderem aus der TV-Serie "Zeit der Sehnsucht" bekannte Schauspieler John Aniston ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat seine Tochter, Hollywood-Star Jennifer Aniston, bei Instagram mitgeteilt. "Süßer Papa... John Anthony Aniston, du warst einer der wundervollsten Menschen, die ich jemals gekannt habe", schreibt die Schauspielerin.

Sie sei dankbar dafür, dass ihr Vater am 11. November friedlich eingeschlafen sei und keine Schmerzen gehabt habe, erklärt die 53-Jährige weiter. Der Verstorbene habe stets "perfektes Timing" gehabt und das Datum werde für sie künftig eine noch größere Bedeutung haben als bisher. "Ich werde dich bis ans Ende der Zeiten lieben", so der "Friends"-Star.

Die Schauspielerin veröffentlichte auch mehrere Fotos mit ihrem Papa. Eines zeigt sie noch als Baby, auf einem weiteren ist sie als junges Mädchen zu sehen. Auf weiteren Aufnahmen ist die 53-Jährige mit ihrem Vater in den vergangenen Jahren abgebildet.

Zahlreiche Promis, darunter Schauspielkolleginnen und -kollegen wie Kaley Cuoco, Naomi Watts und Aaron Paul drückten vorwiegend mit Emojis ihre Anteilnahme aus. Mit einem Herzchen-Emoji meldete sich auch Jennifer Anistons Ex-Mann Justin Theroux, mit dem sie von 2015 bis 2017 verheiratet war.

John Aniston war 1933 in Griechenland geboren worden und als Kind mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Die Familie ließ sich im Bundesstaat Pennsylvania nieder, wo der Vater ein Restaurant eröffnete. Nach seinem Militärdienst bei der US-Navy stieg John Aniston ins TV-Geschäft ein. Neben Gastrollen in Serien wie "Die Leute von der Shiloh Ranch" und "Kobra, übernehmen Sie" war er auch am Theater aktiv.