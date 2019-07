Sie will nicht über ihre Trennung reden und macht es dann doch - mehrfach. Unter Tränen erzählt Jenny Frankhauser, ihr Ex-Freund Hakan Akbulut habe sie geschlagen. Der hat für die blauen Flecken allerdings eine ganz andere Erklärung.

Es hätte still vorübergehen können, doch aus der Trennung von Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut ist ein waschechter Rosenkrieg geworden. Was wirklich zwischen den beiden passiert ist, wissen wohl nur sie selbst. Die Öffentlichkeit bekommt jedenfalls zwei verschiedene Versionen zu hören.

Frankhauser sagt, Akbulut habe sie geschlagen. Der allerdings behauptet, der blaue Fleck komme von einvernehmlichen, hartem Sex. (Foto: Instagram/jenny_frankhauser)

Nachdem Akbulut auf Youtube ein mehr als 45-minütiges Erklärungsvideo zum Beziehungs-Aus veröffentlicht hatte, meldete sich Frankhauser per Instagram-Story zu Wort. "Ich kann nicht glauben, dass jemand, der mir so nahe stand, mir so wehgetan hat und mich so kaputt machen will", eröffnet sie. Akbulut habe sie benutzt, sie sei völlig fertig. Offenbar gab es Streit um eine vergangene und eine künftige Reality-Show. Vor allem jedoch erhebt Frankhauser schwere Vorwürfe. Der wahre Trennungsgrund sei gewesen, dass Akbulut sie geschlagen habe.

"Trotzdem vermisse ich den"

"Meine Hand kann ich kaum bewegen, das tut alles weh. Meine Brust ist komplett blau, ich hab überall Kratzer", so Frankhauser. Außerdem teilte sie ein Foto, auf dem ein blauer Fleck auf ihrer Brust zu sehen ist. "Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht passiert wäre", sagt Frankhauser unter Tränen. "Er hat mir angedroht, dass er mich fertigmacht und trotzdem vermisse ich den."

Akbulut reagierte auf die Vorwürfe seinerseits mit mehreren Instagram-Storys. Schallend lacht er in die Kamera. Für den blauen Fleck auf Frankhausers Brust hat er eine andere Erklärung. "Ich hab da in dem Video nicht drüber gesprochen, weil die Familie zuguckt", sagt er Bezug nehmend auf sein vorangegangenes Youtube-Video. "Dass ich in Holland all die Sachen im Sexshop gekauft habe … Du liebst Mr. Grey", schiebt er in Anspielung auf das SM-Märchen "Fifty Shades of Grey" nach. "Du liebst, wenn ich so dominant bin."

"Ich wollte nie, dass es so endet", schreibt Frankhauser auf Instagram. Sie möchte nichts mehr zu der Sache sagen. Dass sie Akbulut Aussagen unkommentiert lassen wird, darf allerdings bezweifelt werden.