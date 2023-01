(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Kelly Osbourne würde die Geburt ihres ersten Kindes wohl am liebsten nicht an die große Glocke hängen. Blöd nur, dass sie ziemlich geschwätzige Eltern hat. So war es ihr Vater Ozzy, der das Geschlecht des Kindes ausplapperte. Und jetzt quasselt auch noch Mutter Sharon über den Enkel.

Das Baby ist da: Kelly Osbourne hat bereits im vergangenen Jahr ihren ersten Sohn mit Slipknot-DJ Sidney "Sid" Wilson auf der Welt willkommen geheißen. Das zu verkünden, blieb jedoch nicht der 38-Jährigen selbst vorbehalten. Vielmehr rutschte die Information nun ihrer Mutter Sharon in der britischen TV-Show "The Talk" heraus.

"So toll. Sie lässt kein Bild von ihm nach außen dringen und ich bin so stolz auf sie", sprudelte es aus Sharon Osbourne heraus. Und nicht nur das. Auch den Namen des Jungen plapperte die 70-Jährige aus: Er ist nach seinem Vater Sidney benannt. Tochter und Enkel gehe es großartig, wusste Sharon Osbourne zudem berichten.

Doch nicht nur Kelly Osbournes Mutter, sondern auch Vater Ozzy hat in der Vergangenheit bereits Details zu dem neuen Familienmitglied verraten, ohne dafür offenbar wirklich die Erlaubnis eingeholt zu haben. So war es der 74-Jährige, der im Oktober das Geschlecht des Kindes preisgegeben hatte.

Kelly Osbourne reagiert genervt

Kelly Osbourne selbst hatte dagegen im Mai vergangenen Jahres lediglich ihre Schwangerschaft publik gemacht. So postete sie damals ein Ultraschallbild auf ihrer Instagram-Seite. Seither hielt sie sich mit weiteren Infos jedoch bedeckt.

Offenbar ist es Kelly Osbourne auch alles andere als recht, dass ihre Eltern so geschwätzig sind. "Ich bin noch nicht bereit, ihn mit der Welt zu teilen", ließ sie jedenfalls nun in einer Instagram-Story verlauten und ergänzte - womöglich an die Adresse von Sharon und Ozzy gerichtet - genervt: "Es steht niemandem außer mir zu, irgendwelche Informationen über mein Baby zu teilen."

Nun ist das Kind aber sprichwörtlich bereits in den Brunnen gefallen. Vater Sidney Wilson kennt Kelly Osbourne übrigens schon, seit sie ein Teenager war. Dass sich die beiden viele Jahre später auch ineinander verliebt haben, wurde Anfang 2022 bekannt.