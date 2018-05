Unterhaltung

Frisch verliebt?: Kendall Jenner soll Fremdgeher daten

Er ist ein knackiger Typ: jung, gut gebaut, erfolgreich - und schon seiner Profession nach genau der Richtige für Kendall Jenner. Ben Simmons soll der neue Mann an der Seite des Models sein. Allerdings ist er angeblich alles andere als ein Gentleman.

Kendall Jenner steht offenbar auf einen ganz besonderen Typ Mann: Das Model mag begnadete Basketballspieler. Zuletzt zog die 22-Jährige mit dem 29-jährigen Blake Griffin von den Detroit Pistons um die Häuser, davor war es der 25-jährige Jordan Clarkson von den Cleveland Cavaliers, mit dem Jenner eine Liaison angedichtet wurde.

Nun soll sie sich den nächsten Ballsportler geschnappt haben. Seit zwei Wochen sei sie mit dem australischen Basketballspieler Ben Simmons zusammen, weiß ein Insider in der Zeitung "New York Post" zu berichten. Der 21-Jährige spielt bei den Philadelphia 76ers.

In den vergangenen Tagen seien Simmons und Jenner auch in der Öffentlichkeit zusammen gesehen worden, beruft sich die "New York Post" auf weitere anonyme Quellen. In einem Hotel in Beverly Hills seien sie beim gemeinsamen Lunch beobachtet worden und in einem Restaurant hätten sie eine gute Zeit mit ein paar Freunden verbracht.

"Es gibt keine Entschuldigung"

Laut eines Augenzeugen seien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, damit die beiden den Abend ohne Zwischenfall genießen konnten. Wie diese genau ausgesehen haben, ist nicht bekannt. Und überhaupt klingt das Verhältnis der beiden bislang eher unschuldig.

Vor Jenner wurde Simmons eine Beziehung mit der 25-jährigen Sängerin und Schauspielerin Tinashe nachgesagt. Und wenn man deren jüngerem Bruder Kudzai glaubt, ist an der Geschichte nicht nur etwas dran, Simmons soll Tinashe sogar mit Jenner betrogen haben. "Nur wenige Tage, nachdem du meiner Schwester das Herz gebrochen hast, machst du so was", empörte sich Kudzai via Twitter. "Es gibt keine verdammte Entschuldigung fürs Fremdgehen. Sei ein Mann!"

Quelle: n-tv.de