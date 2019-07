Sie ist Reality-TV-Star, Model und mit 114 Millionen Abonnenten ihres Instagram-Accounts eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Welt. Doch auch eine Kendall Jenner hat mit Problemen zu kämpfen. Pickel zum Beispiel. Inzwischen ist das allerdings vorbei. Jenner demonstriert das - nackt.

Wer in den Kardashian-Clan hinein geboren wird, hat keine Sorgen, denken Sie? Tja, falsch gedacht. Denn mit den kleinen Widrigkeiten des Alltags müssen sich selbstredend auch Kim Kardashian, Kylie Jenner und Co herumschlagen.

Auch der 23-jährigen Kendall - Schwester von Kylie und Halbschwester von Kim - geht es da selbstredend nicht anders. So postete sie auf ihrer Instagram-Seite bereits vergangene Woche ein Foto von sich, das sie oben ohne zeigt, wobei ihr Arm ihre Brust verdeckt. Dazu schrieb Kendall Jenner: "Als meine Akne am schlimmsten war, war ich eine High-School-Schülerin, die das Haus nicht verlassen wollte. Inzwischen bin ich mit meiner Haut zufrieden."

Die Influencerin mit 114 Millionen Abonnenten ihres Instagram-Accounts überbrachte diese Botschaft jedoch nicht allein, um ihren Fans Mut zu machen. Genau genommen handelte es sich um Werbung für eine Akne-Salbe. Dennoch bekam der Post mal eben 3,5 Millionen Likes.

Nackt für Modefotograf Mert Alas

Nur kurz darauf veröffentlichte Kendall Jenner ein weiteres Foto, das sie zeigt, wie Gott sie schuf. Diesmal ist sogar nahezu ihr ganzer Körper zu sehen. Lediglich ihre Brustwarze wird von einem schwarzen Rechteck überdeckt.

Was daherkommt wie ein weiterer Beweis für ihre makellose Haut, ist tatsächlich jedoch ein künstlerischer Schnappschuss des bekannten Modefotografen Mert Alas. Er holte das Model auch noch für weitere Aufnahmen vor die Kamera, wie wiederum auf seiner Instagram-Seite zu bestaunen ist.

Weshalb und wofür sich ihr Idol so freizügig ablichten lässt, dürfte den Fans am Ende des Tages jedoch egal sein. Und so wurde auch der von Mert Alas gemachte Schnappschuss auf Kendall Jenners Instagram-Seite mit positiven Reaktionen nur so überhäuft. Mehr als sechs Millionen Menschen klickten dafür auf den "Gefällt"-Button.