Erst vor wenigen Wochen muss Michael Madsen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Sohn wird im Alter von 26 Jahren tot aufgefunden. Nun wächst die Sorge um den Star aus mehreren Quentin-Tarantino-Filmen: Er wird von der Polizei festgenommen.

"Reservoir Dogs"-Star Michael Madsen ist Medienberichten zufolge wegen Hausfriedensbruchs in Malibu festgenommen worden. Die Polizei nahm den Schauspieler demnach am Mittwochabend kurzzeitig in Gewahrsam, weil er angeblich unbefugt ein Grundstück betreten haben soll.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Eigentümer des Grundstücks die Polizei wegen Hausfriedensbruchs alarmiert haben. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Bilder zeigen den US-Star, wie er in Handschellen von Polizisten aus seinem Haus in Malibu abgeführt wird. Madsen wurde anschließend angeblich erst in ein nahegelegenes Krankenhaus und dann zur Polizeiwache gebracht. Er soll eine Kaution in Höhe von 500 Dollar (etwa 450 Euro) gezahlt haben und wurde danach am Donnerstagmorgen auf freien Fuß gesetzt.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler mit der Polizei zu tun hat. Da er mit seinem Land Rover in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien einen schweren Autounfall verursacht hatte, musste Madsen 2019 wegen wiederholter Trunkenheit am Steuer für vier Tage hinter Gitter. Zudem wurde er zu gemeinnütziger Arbeit in einem Leichenschauhaus und zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt.

Schwerer Schicksalsschlag

Vor einem Monat hatte Madsen einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Der Sohn des "Kill Bill"-Stars wurde tot aufgefunden. Hudson Madsen wurde nur 26 Jahre alt. "Ich bin schockiert, mein Sohn, mit dem ich erst vor ein paar Tagen gesprochen habe, sagte, er sei glücklich - meine letzte Nachricht von ihm war 'Ich liebe dich, Dad'", sagte Michael Madsen am 25. Januar in einem Statement für die "Los Angeles Times". Er habe "keine Anzeichen von Depressionen gesehen. Es ist so tragisch und traurig". Er versuche, zu verstehen, was passiert sei, so der Schauspieler.

Michael Madsen wurde vor allem durch die Filme von Quentin Tarantino bekannt, von "Reservoir Dogs" über "Kill Bill", "The Hateful Eight" bis hin zu "Once Upon a Time in Hollywood". Laut der Film-Datenbank Imdb war Tarantino der Taufpate von Hudson Madsen. Auch in Filmen wie "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag", "Sin City" oder "Scary Movie 4" wirkte der 64-Jährige mit.