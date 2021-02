Kürzlich lichten Paparazzi Kourtney Kardashian mit einem neuen Mann an ihrer Seite ab. Es ist Travis Baker, Schlagzeuger der Band Blink-182. Nun bestätigt die 41-Jährige ihre Beziehung zu dem Musiker in den sozialen Medien mit einem etwas anderen Pärchenfoto.

Gerade erst bestätigte Kendall Jenner monatelang schwelende Gerüchte um eine neue Beziehung mit NBA-Star Devin Booker, da zieht auch ihre Halbschwester Kourtney Kardashian nach. Schon kürzlich wurde die 41-Jährige an der Seite von Blink-182-Schlagzeuger Travis Baker beim Dinner in Los Angeles gesehen. Nun machen die zwei ihre Liebe offiziell.

Die Influencerin und Unternehmerin hat bei Instagram ein Foto gepostet, das keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass sie und der 45-jährige Travis Baker ein Paar sind. Auf dem Bild sieht man zwei ineinander verschränkte Hände. Eine davon hat lange Fingernägel mit rot lackierten Spitzen, die andere verzieren auffällige Tätowierungen. Es ist also nachweislich Bakers Hand, die Kardashian hier im Auto hält. Worte sind daher nicht nötig, der Post kommt ohne Text aus. Dafür postet Baker dasselbe Foto in seiner Instagram Story und informiert so auch seine Fans über den neuen Beziehungsstatus.

Kardashians Ex hat auch eine Neue

Lange hatten die Anhänger von Kourtney Kardashian gehofft, sie käme wieder mit ihrem Ex-Mann Scott Disick zusammen, doch ist auch der inzwischen wieder neu liiert. Nach Sofia Richie ist der 37-Jährige jetzt mit der 19-jährigen Schauspielerin Amelia Gray Hamlin zusammen. Auch er machte diese Beziehung bei Instagram öffentlich.

Travis Barker, seit 1998 Schlagzeuger der US-Punk-Band Blink-182, war von 2004 bis 2008 in zweiter Ehe mit Shanna Moakler verheiratet. Mit ihr teilt er sich heute das Sorgerecht für die 15-jährige Tochter Alabama und den zwei Jahre älteren Sohn Landon. Kourtney Kardashian hat aus der Ehe mit dem Model und Reality-Darsteller Scott Disick drei Kinder, die elf und sechs Jahre alten Söhne Mason Dash und Reign Aston sowie die achtjährige Tochter Penelope Scotland. Das Paar war von 2006 bis 2015 liiert.