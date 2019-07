Man konnte schon damit rechnen: Nachdem Peer Kusmagk und Janni Hönscheid ihren Sohn Emil-Ocean nannten, war bei Baby Nummer zwei nicht mit einem Standardnamen zu rechnen. Und tatsächlich: Die kleine Tochter der Paares wird in der Schulklasse wohl immer die einzige mit ihrem Namen sein.

Moderator Peer Kusmagk und Profisurferin Janni Hönscheid sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das bestätigten sie jetzt dem Magazin "Bunte". Und Papa Peer ist überglücklich. "Unbeschreiblich! Das ist die schönste Zeit unseres Lebens. Ich kann gar nicht aufhören, meine Tochter anzuhimmeln", sagte der 44-Jährige. Und die stolze Mutter ergänzte: "Das stimmt wirklich, er hängt die ganze Zeit über ihrer Wiege und strahlt."

Kusmagk und Hönscheid haben bereits einen Sohn, Emil-Ocean. (Foto: imago/Future Image)

Auch den Namen des Mädchens haben Kusmagk und die 28-jährige Hönscheid bereits verraten. Die Kleine heißt Yoko. Kusmagk erklärte gegenüber "Bunte" auch gleich, wieso die Entscheidung so gefallen sei: Der Name bedeute "Kind der Sonne und des Meeres".

Yoko kam bereits am 27. Juni zur Welt. Doch wie schon bei ihrem Erstgeborenen war es dramatisch. Denn Hönscheid lag "elfeinhalb Stunden" in den Wehen. Zum Teil allein, weil Peer den Sohn "zur Babysitterin" brachte und teils auf dem Krankenhausflur, "weil so viele Frauen gleichzeitig ihre Kinder bekamen", erinnert sie sich.

"Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft"

Im Kreißsaal wurde es dann erst einmal nicht besser, denn "leider wurden bei den Presswehen die Herztöne unserer Tochter schlecht und die Ärzte meinten, es gehe ihr nicht gut", berichtet Hönscheid weiter. "Das war die gleiche Situation wie bei Emil-Ocean, bevor der Notkaiserschnitt durchgeführt wurde." Doch Yoko kam schließlich auf natürlichem Wege zur Welt. Kusmagk war dabei. "Peer hat mich unglaublich bestärkt und mir so viel Kraft gegeben. Ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft", sagt Hönscheid.

Kusmagk und Hönscheid sind seit 2016 ein Paar. Sie hatten sich bei den Dreharbeiten für die Reality-TV-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" des Senders RTL kennengelernt. Im August 2017 kam Söhnchen Emil-Ocean zur Welt. Die Familie lebt in Potsdam.