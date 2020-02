Beim Super Bowl wird Lady Gaga mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Jetzt bestätigt die Sängerin mit einem eindeutigen Foto ihre neue Beziehung mit dem studierten Mathematiker Michael Polansky.

Sie waren beim Super Bowl eines der Gesprächsthemen: Lady Gaga und ihr Neuer. Jetzt bestätigt die Sängerin die Beziehung zu Michael Polansky mit einem Liebesfoto.

Gaga und Polansky wurden in Miami unter anderem küssend auf einem Balkon gesichtet. Doch der Mann begleitete die 33-Jährige auch zu einem Konzert am Vorabend des Sportevents, bei dem laut US-Promiportal "Page Six" ebenfalls Gagas Mutter Cynthia Germanotta anwesend war. Auch zum Super Bowl selbst kamen die Musikerin und der Geschäftsführer der Parker Group des Facebook-Mitbegründers Sean Parker dann gemeinsam. So richtig offiziell ist die neue Beziehung aber wohl erst jetzt, nachdem Lady Gaga auf ihrem Instagram-Profil ein Foto mit Polansky hochgeladen hat.

"Wir hatten so viel Spaß"

Auf dem Bild sitzt sie mit rosa gefärbtem Haar ohne Extensions und in einem Netzoberteil mit Bikini darunter auf seinem Schoß. Er sieht sie verliebt an, während seine Hand auf ihrem Oberschenkel ruht. "Wir hatten so viel Spaß in Miami", schreibt Gaga dazu. "Liebe an alle meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die Besten!" Zu den warmen Worten gibt es dann noch ein Herz-Emoji.

Kennengelernt haben sollen sich Gaga und Polansky auf einer Veranstaltung seines Arbeitgebers, bei dem er die Prozesse im Institut für Krebs-Immuntherapie steuert. Auch auf Sean Parkers Geburtstagsfeier Anfang Dezember sollen sie gemeinsam gewesen sein, ehe Silvester die ersten Gerüchte über eine Beziehung in Umlauf kamen. Gaga und der bis zu diesem Zeitpunkt Unbekannte waren auf einer Party in Las Vegas knutschend gesehen worden.

Nach den Dreharbeiten zum Film "A Star Is Born" war Gaga lange Zeit eine Affäre mit ihrem Schauspielkollegen Bradley Cooper angedichtet worden. Es hieß sogar, sie sei der Grund für seine Trennung von Model und Kindsmutter Irina Shayk. Gaga und Cooper dementierten das immer wieder. Auch, wenn sie selbst sich im Februar 2019 ebenfalls von ihrem Verlobten Christian Carino lossagte. Nach einer kurzen Liason mit ihrem Tontechniker scheint es mit Polansky wieder was Ernsteres zu sein.