Unterhaltung

Der Wolf ist wieder einsam: Liebes-Aus bei Dschungelcamper Aurelio

"Wir haben uns ewige Freundschaft geschworen", sagt Aurelio Savina nach der Trennung von seiner Freundin. Ja, nee, ist klar. Wir würden eher schwören, dass wir ihn schon bald wieder in der nächsten Reality-TV-Show sehen werden.

Wer im vergangenen Jahr das "Sommerhaus der Stars" bei RTL verfolgt hat, musste sich bereits fragen, wie es Aurelio Savina und Lisa Freidinger eigentlich miteinander aushalten. Schließlich entpuppte sich der selbsternannte "Wolf" Savina in der Show als angeschossener Ober-Macho, der selbst dann schon ausflippte, wenn sich seine Freundin mit männlichen Mitbewohnern auch nur unterhielt.

Doch wo die Liebe hinfällt eben. Und so verlobte sich der ehemalige Stripper und Softpornodarsteller mit der Österreicherin sogar, noch während die "Sommerhaus"-Ausstrahlung im Fernsehen lief. Und nicht nur das: Savina und Freidinger wollten auch beruflich gemeinsam durchs Leben gehen. So übernahmen sie getreu dem Motto "Wer nichts wird, wird Wirt" in München ein Restaurant, in der Hoffnung, es gastronomisch zu etwas zu bringen.

"Stolz und dankbar"

Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ging das Restaurant in Konkurs. Und auch in Sachen Liebe muss das Paar nun Insolvenz anmelden. "Aurelio und ich haben uns getrennt. In diesen intensiven zwei Jahren haben wir viel miteinander erlebt und viel voneinander gelernt. Ich bin stolz und dankbar, so einen Mann in meinem Leben zu haben. Warum, wieso und weshalb spielt keine Rolle", verkündete Freidinger auf ihrer Instagram-Seite das Liebes-Aus. Dazu postete sie ein gemeinsames Foto mit Savina.

Dass die Trennung in Freundschaft erfolge, versichert auch der jetzige Ex der 29-Jährigen. Die "Bild"-Zeitung zitiert Savina mit den Worten: "Bei dem ganzen Ärger der vergangenen Monate ist unsere Liebe irgendwo auf der Strecke geblieben." Und: "Leider funktioniert es manchmal eben nicht, wie man es sich wünscht. Wir trennen uns in Liebe und tiefstem gegenseitigen Respekt." Mehr noch: "Wir haben uns ewige Freundschaft geschworen", erklärt der 40-Jährige.

Ein Gutes hat die Trennung jedoch zumindest. Savina dürfte nun wieder etwas mehr Zeit haben, um die eine oder andere Reality-TV-Show unsicher zu machen. Schließlich gastierte er nicht nur mit Freidinger im "Sommerhaus". Auch bei der "Bachelorette" und im "Dschungelcamp" hat man ihn bereits gesehen. Vielleicht zieht es ihn ja als nächstes zu "Promi Big Brother". Im Container wäre sicher noch ein Plätzchen frei.

Quelle: n-tv.de