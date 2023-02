Sechs Kinder hat Marc Anthony bereits. Nun bekommt er mit seiner eben erst angetrauten Ehefrau das siebte. Für die ehemalige Miss Paraguay hingegen ist es das erste Baby. Die freudige Nachricht macht das Paar pünktlich zum Valentinstag öffentlich.

Süße Baby-News: US-Musiker Marc Anthony und seine frisch angetraute Ehefrau, die ehemalige "Miss Paraguay" Nadia Ferreira, erwarten das erste gemeinsame Baby. Das gaben die beiden am Dienstag in einem identischen Post auf ihren Instagram-Accounts bekannt.

"Bestes Valentinstagsgeschenk aller Zeiten!", lautet ihr Kommentar zu einem Foto, das seine Hand auf ihrem Babybauch zeigt. Sie hat ihre Hand auf die seine gelegt. "Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas", schrieb das Paar weiter auf Spanisch, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Danke, Gott, für diesen großen Segen in unserem Leben".

Hochzeit erst vor zwei Wochen

Die Ankündigung kommt mehr als zwei Wochen nach der Hochzeit der beiden, die am 28. Januar im Pérez Art Museum in Miami stattfand. Ihre engsten Freunde, darunter David und Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda und Luis Fonsi, waren bei der romantischen Trauung anwesend.

Der 54-jährige Weltmusikstar und die 23 Jahre alte Schönheitskönigin hatten ihre Beziehung via Instagram mit einem Selfie, das sie im März 2022 in einem Flugzeug aufgenommen hatten, bestätigt. Im Mai desselben Jahres gaben sie ihre Verlobung bekannt.

Während es für Ferreira das erste Kind ist, hat der Sänger bereits eine große Patchworkfamilie, darunter die 14-jährigen Zwillinge Max und Emme aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Lopez. Sie waren übrigens nicht auf der Hochzeit, sondern befanden sich am Tag der Zeremonie in Los Angeles, zusammen mit Lopez' viertem Ehemann, Ben Affleck. Warum sie nicht an der erneuten Eheschließung ihres Vaters teilnehmen wollten, ist nicht bekannt.

Marc Anthony war zuvor bereits insgesamt dreimal verheiratet: vier Jahre mit Dayanara Torres, zehn Jahre mit Jennifer Lopez und drei Jahre mit Shannon De Lima.