Gerade ist es wieder mal so weit: Eine ganze Heerschar von Frauen kennt nur ein Ziel - den "Bachelor" klarzumachen! Auch Melanie Müller nahm einst an der Kuppelshow teil. Jetzt macht sie ein pikantes Geständnis.

Woher wir Melanie Müller kennen? Einige vielleicht aus ihren Pornofilmen. Schließlich trat die gelernte Restaurantfachfrau als Scarlet Young erstmals mit ihren Qualitäten in der Horizontalen öffentlich in Erscheinung. Die meisten allerdings dürften die Sächsin vor allem als Dschungelkönigin des Jahres 2014 in Erinnerung haben. Und was hatte sie für die Teilnahme an der Show überhaupt erst prädestiniert? Nein, eben nicht die Pornos, sondern ihr vorheriges Mitwirken am Kuppel-Format "Der Bachelor".

So war die mittlerweile 30-Jährige eine der 20 Frauen, die in der dritten Staffel der Sendung mit dem Rosenkavalier 2013 um "Bachelor" Jan Kralitschka kämpften. Jedenfalls sah es so aus. Schließlich belegte Müller am Ende sogar den dritten Platz.

"Mit Aktien verspekuliert"

Sechs Jahre später ist die heutige Ballermann-Sängerin und Bratwurstbuden-Besitzerin in der MDR-Talkshow "Riverboat" nun mit einem pikanten Geständnis herausgerückt: Das damals beim "Bachelor", das war alles nur Fake. In Wahrheit habe sie keinerlei Interesse daran gehabt, Kralitschkas Herz zu erobern. Schließlich sei sie zu jener Zeit bereits mit ihrem heutigen Ehemann und Vater ihrer Tochter, Mike Blümer, zusammen gewesen.

"Wir lebten damals zusammen auf Mallorca und hatten uns mit Aktien komplett verspekuliert. Wir hatten zwei Wohnungen, eine auf Mallorca und eine in Leipzig und waren echt richtig pleite", plaudert Müller aus. Die 3000 Euro, die ihr für die Teilnahme an "Der Bachelor" geboten worden seien, seien ihr da gerade recht gekommen. Und nicht nur ihr, sondern offenbar auch Mike Blümer. "Mein Mann sagte: 'Ja, okay. Was soll ich dir jetzt im Wege stehen? Ich bin hier, wir lieben uns und ich brauche mir keine Gedanken machen'", so Müller.

Ach, du Schreck! Wir hoffen mal, nicht alle Teilnehmerinnen an der Show sind so drauf. Gerade sucht mit Andrej Mangold schließlich wieder ein "Bachelor" nach der großen Liebe - und bestimmt nicht nach dem großen Fake, oder?