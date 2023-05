Bei der ARD ist offenbar großes Stühlerücken angesagt. Nachdem bekannt wurde, dass "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga wohl als Talk-Nachfolgerin von Anne Will im Gespräch ist, macht nun die nächste Personalspekulation die Runde. Jetzt geht es darum, wer wiederum Miosga bei den Nachrichten ersetzt.

Definitiv fest steht eigentlich nur eins: Anne Will gibt ihre nach ihr benannte Talkshow am Sonntagabend in der ARD Ende des Jahres ab. Dies geschehe auf eigenen Wunsch der Moderatorin, teilte der zuständige "Norddeutsche Rundfunk" (NDR) bereits im Januar offiziell mit.

Alles andere, was nun rund um mögliche Personalrochaden bei der ARD Schlagzeilen macht, ist dagegen noch Spekulation. Trotzdem ist wahrscheinlich, dass an den Gerüchten durchaus etwas dran sein dürfte.

So sickerte bereits am Dienstag durch, dass eine Nachfolgerin für Will auf dem freiwerdenden Talkshow-Platz gefunden sei. Bei ihr soll es sich um die jetzige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga handeln. Damit würde sich tatsächlich ein Kreis schließen, denn Miosga war 2007 schon einmal in Wills Fußstapfen getreten. Wo? Bei den "Tagesthemen" natürlich. Damals ersetzte Miosga ihre Kollegin bei dem ARD-Nachrichtenmagazin, das Will rund sechs Jahre lang präsentiert hatte.

Dass es den gleichen Wechsel nun auch beim Sonntags-Talk geben wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Dem Branchenportal "DWDL" zufolge räumte der NDR bis dato lediglich ein, dass es entsprechende Gespräche mit Miosga gebe.

Freigabe schon angefragt?

Zum nunmehr zweiten Gerücht, das aktuell die Runde macht, gibt es dagegen noch gar keine Stellungnahme des zuständigen Senders. Die "Bild"-Zeitung aber will erfahren haben, wer jetzt wiederum Miosga auf der freiwerdenden "Tagesthemen"-Stelle ersetzen soll: die bislang als Sportreporterin bekannte Jessy Wellmer.

Nach "Bild"-Informationen ist die 43-Jährige die Top-Favoritin für den Job. Der NDR soll bereits beim "Rundfunk Berlin-Brandenburg" (RBB), in dessen Diensten Wellmer momentan steht, um die Freigabe der Moderatorin ersucht haben.

Wellmer wurde in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Die verheiratete Wahl-Berlinerin ist Mutter von zwei Kindern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sie nicht nur aus der "Sportschau", sondern auch von ihrem Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft 2021. Damals bildete sie mit Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger ein Moderationsduo.