Nikki Sixx ist mit 60 Jahren noch einmal Vater geworden. Für den Bassisten der Kultband Mötley Crüe ist es das fünfte Kind, für seine Ehefrau das erste. Mit einem ungewöhnlich blumigen Post informiert der Musiker seine Fans über den Familienzuwachs.

Im Alter von 60 Jahren ist Mötley-Crüe-Bassist Nikki Sixx ist zum fünften Mal Vater geworden. Bereits am Samstag brachte seine 27 Jahre jüngere Frau Courtney eine Tochter zur Welt. Das kleine Mädchen heißt Ruby Sixx, wie die stolzen Eltern nun auf Instagram mitteilen. Dort posten sie - für einen harten Rocker wie Sixx doch recht untypisch - das Bild eines Kinderwagens, gefüllt mit rosa Blumen.

Sixx beschreibt das neue Familienmitglied in seinem Post als "mutiges, kleines Mädchen mit vollem Haar" - also offenbar jetzt schon für ausgiebige Headbanging-Sessions zur Musik ihres Vaters prädestiniert. Er schwärmt außerdem von seiner Frau, die ein "echtes Naturtalent" als Mutter sei und fügt über seine Tochter noch hinzu: "Wir machen mit ihr bereits Schlaftraining mit einem Metronom und ich habe ihr einen pinken Bass geschenkt." Dann steht der Karriere als Musikerin ja schon jetzt quasi nichts mehr im Wege.

Für Courtney, die mit Nikki Sixx seit fünf Jahren verheiratet ist, ist es das erste Kind. Ihr Ehemann ist bereits Vater von vier Kindern zwischen 18 und 28 Jahren: Frankie-Jean, Decker Nilsson, Storm Brieanne, und Gunner Nicholas.

Sixx ist Gründungsmitglied der 1981 in Los Angeles gegründeten Glam-Metal-Band. Im März erschien bei Netflix ein Biopic über Mötley Crüe namens "The Dirt", basierend auf dem gleichnamigen Biografie-Bestseller aus dem Jahr 2001. Darin auch eine Szene, in der Sixx - gespielt von Douglas Booth - nach einer Drogenüberdosis und einem zweiminütigen Todesschlaf völlig verängstigt wieder zum Leben erwacht. Dass die Zeiten von Sex, Drugs und Rock'n'Roll bei dem Bassisten längst vorbei sind, ist spätestens nach dem kitschigen Baby-Post wohl wirklich jedem klar.