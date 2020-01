Er machte mit den "Rittern der Kokosnuss" das Mittelalter unsicher, empfand das "Leben des Brian" nach oder spürte dem "Sinn des Lebens" hinterher. Terry Jones gehörte zu den Aushängeschildern der britischen Kult-Komikertruppe Monty Python. Nun ist er mit 77 Jahren gestorben.

Der Monty-Python-Komiker Terry Jones ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 77 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Der Komiker und Regisseur litt seit Jahren an einer seltenen Form von Demenz. "Seine Arbeit mit Monty Python, seine Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Gedichte und anderen Arbeiten werden für immer weiterleben - das passende Vermächtnis eines echten Universalgelehrten" erklärte Jones' Familie.

Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er Jahren mit Fernsehserien und Filmen wie dem Streifen "Die Ritter der Kokosnuss", in dem Jones unter anderem in die Rolle von "Sir Bedevere" schlüpfte, riesige Erfolge. Kultstatus hat bis heute auch die Bibel-Satire "Das Leben des Brian".

Demenz-Diagnose 2016

Das letzte große Projekt der Truppe, zu deren bekanntesten Mitgliedern auch John Cleese gehörte, war der Film "Der Sinn des Lebens" aus dem Jahr 1983. Hier verkörperte Jones den übergewichtigen "Mr. Creosote", der sich in einem Restaurant den Magen vollschlägt. Als ihm der Ober schließlich zum Abschluss ein "hauchdünnes Pfefferminzblättchen" serviert, platzt er, sodass sein Mageninhalt und seine Eingeweide quer durch das Lokal spritzen - nur ein Beispiel für den skurrilen Humor, mit dem die Sketche von Monty Python noch heute viele begeistern.

Nach der vorläufigen Auflösung der Formation 1983 starteten alle sechs Mitglieder mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Karrieren. 1989 traten sie ein letztes Mal alle gemeinsam auf. Im selben Jahr starb mit Graham Chapman der erste Monty-Python-Komiker. 2014 dann feierten die verbliebenen fünf Mitglieder mit mehreren Shows in London noch einmal ein finales Comeback, ehe 2016 bei Jones Demenz diagnostiziert wurde.