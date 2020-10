Vor fünf Jahren erschien ihr bis dato letztes Album, doch nun verzückt Adele ihre Fans mit einer Gesangseinlage in der populären US-Show "Saturday Night Live". Die 32-Jährige ist zwar optisch kaum wiederzuerkennen, stimmlich ist sie aber noch ganz die Alte.

Schwarzes Outfit, elegante Frisur und jede Menge Charisma: Sängerin Adele hat in der US-Unterhaltungsshow "Saturday Night Live" (SNL) ihr Debüt als Gastgeberin gefeiert. Gespannt hatten Fans auf diesen Auftritt gewartet: Es war das erste Mal, dass Adele ihre erschlankte Figur im Fernsehen präsentierte.

Einen entsprechenden Witz über ihren Gewichtsverlust konnte sich die Sängerin nicht verkneifen. Die Studiogäste sowie das Fernsehpublikum begrüßte sie mit den Worten: "Ich weiß, ich sehe wirklich, wirklich anders aus, seit Sie mich das letzte Mal gesehen haben. Aber aufgrund der Corona-Maßnahmen und Reisebeschränkungen musste ich allein reisen und konnte nur die Hälfte von mir mitbringen. Und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden haben." Von Applaus begleitet verneigte sich die 32-Jährige vor den Kameras.

Über 45 Kilogramm soll Adele in den vergangenen Monaten abgenommen haben. Ihre Musik geriet durch den Fokus auf ihr körperliches Erscheinungsbild in den Hintergrund. In der Öffentlichkeit hatte sich die Britin zudem zuletzt nur selten gezeigt. 2017 hatte sie ihre damalige Welttournee zudem wegen Stimmband-Problemen abbrechen müssen. Bei SNL kündigte sie in ihrem Eingangs-Monolog an, sie wolle sich für die Sendung aufs Schauspielern konzentrieren. Sie erklärte, dass ihr neues Album "noch nicht fertig" sei.

Doch ihre Fans sollten nicht enttäuscht werden: Im Rahmen eines Sketches, in dem sie mit anderen Kandidatinnen um die Gunst des "Bachelors" buhlt, stimmte sie mehrere ihrer größten Hits an. Und siehe da: Songs wie "Someone Like You", "Hello" und "Set Fire to the Rain" bringt die 32-Jährige auch heute noch mit voller Inbrunst auf die Bühne.