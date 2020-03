Durch Hamsterkäufe werden mancherorts das Klopapier und Desinfektionsmittel knapp. Comedian Oliver Pocher nimmt die Situation mit Humor - und stattet einem prominenten Dealer einen Besuch ab.

Komiker Oliver Pocher begegnet auch der Coronagefahr mit dem, was er am besten beherrscht: Humor. Auf Instagram veröffentlichte Pocher nun ein Video mit dem Text: "+++BREAKING NEWS+++ Ausnahmezustand in Deutschland! HAMSTERKÄUFE zwingen Prominente zu immer KRASSEREN Maßnahmen!"

Was er damit meint, wird schnell klar: Im launigen Video kauft er für eine horrende Summe eine einzelne Rolle Klopapier - aber nicht von irgendjemand.

Moderator Mola Adebisi steht da als zwielichtiger Klopapier- und Hygieneartikel-Dealer an der Straße. Neben Corona bekommt, wie könnte es anders sein, sogleich auch noch Michael Wendler sein Fett weg: "Michael schickt mich", so Pocher mit Sonnenbrille und Kapuze am Steuer seines Autos.

Das Codewort? "Wendler-Eierloch!" Erst danach bekommt er für ein Bündel (Spiel-)Geld die heiße Ware, die wegen der Coronakrise derzeit in manach Supermärkten vergriffen ist, und düst danach wohl auf direktem Wege Richtung Lokus.