In ihrer langen Karriere spielt Olympia Dukakis in weit über 100 Bühnenproduktionen und mehr als 60 Filmen. Den berühmtesten Filmpreis bekommt sie für eine Rolle, die sie selbst keineswegs für ihre beste hält.

Die US-Bühnen- und Filmschauspielerin Olympia Dukakis ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Bruder Apollo auf Facebook mit. Demnach starb sie nach monatelanger Krankheit in New York City. Sie hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne, die sie mit ihrem 2018 gestorbenen Mann, dem Schauspieler Louis Zorich, hatte.

Dukakis wurde am 20. Juni 1931 in Lowell im US-Bundesstaat Massachusetts geboren. Zunächst machte die Darstellerin griechischer Abstammung am Theater Karriere, ins Filmgeschäft stieg sie erst später ein. 1988 erhielt Dukakis als Mutter von Loretta alias Cher in "Mondsüchtig" einen Oscar für die beste Nebenrolle. Dukakis, die auch am Theater in vielen erfolgreichen Inszenierungen spielte, verlieh später ihrer Verwunderung darüber Ausdruck, ausgerechnet für "Mondsüchtig" ausgezeichnet zu werden. Es sei ihrer Meinung nach "nicht die beste meiner Rollen" gewesen.

Dukakis verkörperte auch die Mutter von Kirstie Alley in "Kuck' mal, wer da spricht" und wirkte unter anderem in "Ein Mann sieht rot", "Magnolien aus Stahl" und "Dad" mit. In der Fernsehserie "Stadtgeschichten" nach den Romanen von Armistead Maupin spielte sie eine der Hauptrollen. Dukakis arbeitete auch als Regisseurin und Dozentin.

Ihr Cousin war der US-Präsidentschaftsbewerber Michael Dukakis, den sie in ihrer Oscar-Rede 1988 noch anfeuerte. Der Demokrat unterlag aber dem Republikaner George H.W. Bush.