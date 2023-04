Erst im Januar zeigt sich Sean "P. Diddy" Combs erstmals öffentlich mit seiner Freundin Yung Miami. Nun ist es zwischen den beiden aber auch schon wieder aus, wie die 29-Jährige in einem Interview bekannt gibt.

Musikproduzent und Rapper Sean "P. Diddy" Combs und seine 24 Jahre jüngere Kollegin Yung Miami sind kein Paar mehr. Das bestätigte die Rapperin in einem Interview mit "The Cut". Darin sagt sie: "Wir sind immer noch Freunde! Wir sind immer noch gute Freunde! Aber wir sind Single. Das ist nicht mein Mann. Wir hatten unsere eigene Situation, ich werde ihr keinen Titel geben." Weiter betont sie: "Er hat mich unterstützt, ich habe ihn unterstützt. Ich lasse das Internet es nennen, wie sie es nennen wollen."

Erst im Januar hatten sie ihre Beziehung bestätigt, nachdem zuvor schon länger über eine Romanze der beiden spekuliert worden war. P. Diddy alias Diddy oder ehemals auch Puff hatte dafür Turtelfotos mit Yung Miami mit seinen Instagram-Followern geteilt. Bilder von ihrer gemeinsamen Silvesterparty auf Combs' riesiger Jacht in der Karibik gab es sogar auf beiden Accounts. Darauf waren die zwei in teils intimen Posen und beim ausgelassenen Feiern zu sehen. Und auch Combs' Mutter Janice war anwesend sowie seine Kinder.

Angeblich monatelang in offener Beziehung

Schon ab Sommer 2022 tauchten die zwei immer mal wieder irgendwo gemeinsam auf. US-amerikanische Medien berichteten sogar von einer offenen Beziehung der beiden seit 2021, weil der Musiker im Oktober 2022 mit einer anderen eine Tochter bekam. Die kleine Love Sean Combs ist sein siebtes Kind von der vierten Frau, über die er sich weiter in Schweigen hüllt.

Im "The Cut"-Interview betont Yung Miami, die gebürtig Caresh Romeka Brownlee heißt, dass Diddy sie sehr gefördert habe. So habe er sie darin bestärkt, einen Podcast zu starten. In der Premiere von "Caresha Please" war der Rapper ihr erster Gast.

Er selbst machte zuletzt Schlagzeilen, weil er eigenen Angaben zufolge für den Rest seines Lebens täglich 5000 Dollar an Kollege Sting überweisen muss. Das hatte er zumindest Anfang des Monats bei Twitter behauptet. Grund dafür soll Combs' größter Hit "I'll Be Missing You" von 1997 sein. Für den Song hatte er sich eines Samples des The-Police-Klassikers "Every Breath You Take" bedient, ohne dafür vorab die Erlaubnis von dessen Songwriter Sting einzuholen.