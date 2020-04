Die Corona-Krise treibt manchmal doch seltsame Blüten. So auch bei Patricia Blanco und ihrem Freund. Um ihm einen nächtlichen Wunschtraum zu erfüllen, hat sich die 49-Jährige in ein besonderes Outfit geworfen und gleich noch den Staubsauger zur Hand genommen.

Patricia Blanco befindet sich aufgrund der Corona-Krise gemeinsam mit Freund Andreas Ellermann in häuslicher Isolation. Das ist wohl genau die richtige Zeit, um die sexy Outfits aufzutragen, die sie womöglich als Testimonial der Erotikmesse "Venus" ergattern konnte. So freizügig wie auf ihrem neuesten Instagram-Foto hat man sie jedenfalls lange nicht gesehen.

Auf dem Bild trägt die Tochter von Roberto Blanco neben zwei seitlich gebundenen Zöpfen einen schwarzen Netzeinteiler, der mehr zeigt, als er verdeckt. In der rechten Hand hält sie einen Akku-Staubsauger und schreibt dazu: "Mein Freund träumte heut' Nacht von einer sexy Putzfrau. Habe die Rolle lieber schnell besetzt, sicher ist sicher!"

Eine Followerin möchte dann auch gleich wissen, wo dieser heiße Einteiler zu bekommen sei. Blancos Antwort samt lachendem Emoji lautet: "Auf der Reeperbahn". Auch Blancos Busenfreundin Micaela Schäfer gefällt, was sie sieht. Sie schreibt in den Kommentaren: "Wie geil" inklusive rotem Emoji-Herz.

Schon ein Jahr die große Liebe

Schäfer und die 49-jährige Blanco waren im vergangenen Jahr gemeinsam die Gesichter der Berliner Erotikmesse "Venus". "Das ist für mich wirklich so ein neues Lebensgefühl, weil die Erotik war sehr, sehr lange weg aus meinem Leben", erklärte sie damals dazu in einem Interview mit RTL. Sie hatte lange mit einer verpfuschten Brust-OP zu kämpfen, bei der sie beide Brustwarzen verlor.

Mit dem 55-jährigen Moderator Andreas Ellermann ist Patrica Blanco seit vergangenem Sommer liiert. Anfang Juli machte sie die Beziehung mit einem Knutsch-Foto öffentlich. Seither spielt er nicht nur auf ihrem Instagram-Account eine große Rolle. Über ihn sagte sie in einem Interview auch einmal, sie habe noch nie in ihrem Leben so für jemanden empfunden.

Davor war Blanco noch nackt bei "Adam sucht Eva" auf der Suche nach Mr. Right, allerdings ohne Erfolg. 2018 zog sie dann mit ihrem damaligen Freund Nico Gollnick in "Das Sommerhaus der Stars". Blanco und der 19 Jahre jüngere Gollnick hatten sich Ende 2017 kennengelernt. Die Beziehung der beiden zerbrach allerdings kurz nach der RTL-Show.