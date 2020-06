Pierce Brosnan hat in einem Interview enthüllt, zwei seiner besten Freunde an den Corona-Virus verloren zu haben. 45 Jahre kannte er die beiden, sie gehörten zu seinen besten Freunden. Der ehemalige Bond-Darsteller hofft auf eine bessere "Nach-Corona"-Welt.

Seit nun 20 Jahren lebt der irische Schauspieler Pierce Brosnan mit seiner Familie auf der US-amerikanischen Insel Hawaii. Auf dem abgeschiedenen Ort im Pazifischen Ozean war es auch, wo er sich mit seinen Liebsten während der Corona-Krise abgeschottet hat. Dennoch blieb der ehemalige "James Bond"-Darsteller nicht von gleich zwei Tragödien verschont, die sich als Folge der Pandemie in seinem engsten Freundeskreis zugetragen haben, wie er nun im Gespräch mit der Zeitschrift "Parade" enthüllt hat.

"Ich habe zwei Freunde an COVID-19 verloren", berichtet der 67-Jährige. "Sie waren 45 Jahre lang meine Freunde." Brosnan sei sogar der Taufpate des Sohns einer der beiden, führt er seine enge Bindung zu den Verstorbenen aus. "Egal wo du bist und wie schön es dort sein mag, es lauert dort dennoch eine große Gefahr für dein Leben."

Brosnan hofft, dass die Menschheit nach überstandener Corona-Pandemie enger zusammenrücken wird: "Wir befinden uns im Krieg. Menschen sterben. Nach all dem wird es hoffentlich mehr Liebenswürdigkeit und ein besseres Bewusstsein dafür geben, wie zerbrechlich unser Planet ist."

Brosnan wird in dem geplanten Sci-Fi-Thriller "Youth" eine der Hauptrollen übernehmen. In dem Film geht es darum, dass ein älteres Ehepaar sich einem teuren Verjüngungsexperiment unterzieht - Ehefrau Alice wird mit der "Renewal"-Technik auf Mitte Zwanzig verjüngt, doch bei dem 70-jährigen Joel (Brosnan) geht etwas schief. Sein Alterungsprozess wird beschleunigt. Verzweifelt lässt er sich auf weitere Behandlungen ein und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur.

Brosnan, der zuletzt 2018 in "Mamma Mia! Here We Go Again" und "Final Score" in den Kinos war, drehte kürzlich mit Will Ferrell und Rachel McAdams für Netflix die Eurovision-Komödie "Eurovision Song Contest".