Erstmals sucht ein schwuler Bachelor bei RTL die Liebe. "Prince Charming" darf in dem neuen Dating-Format aus 20 Männern wählen. Zum Start verrät Herzensbrecher in spe, Nicolas Puschmann, worauf er steht und wie weit er vor Kameras gehen wird.

Der Ritter auf dem weißen Ross ist eine Fantasie, die mit der Wirklichkeit zumeist wenig zu tun hat. Der Sender RTL jedoch möchte das Märchen vor laufenden Kameras wahr werden lassen. Bei "Prince Charming" wird ein schwuler Art Mann ähnlich wie der "Bachelor" ins Rennen geschickt, in einer Gruppe Paarungswilliger die große Liebe zu entdecken. Ob das klappt, muss sich erst zeigen. Nicolas Puschmann, der Prinz, zeigt sich vor dem Start der Dating-Show jedenfalls bester Dinge. Dabei gibt er zu, bei Drehstart ganz schön aufgeregt gewesen zu sein.

"Ich bin fast gestorben", verrät Puschmann im Gespräch mit der Zeitung "Bild". Er sei in einer weißen Kutsche angekommen - "ganz homosexuell" wie er sagt. "Das war eine Achterbahn der Gefühle!" Doch er scheint sich an der Küste Griechenlands umgeben von 20 Männern schnell wohl gefühlt zu haben. Es sei toll gewesen, Männer ohne Handy kennenzulernen, so der 28-jährige Kölner. "Das ist viel intensiver, weil man keine Freunde fragen kann oder sich von WhatsApp-Nachrichten ablenken lässt. Ich konnte mich voll und ganz auf die Personen konzentrieren."

Knutschen und mehr?

Ob es bei "Prince Charming" ordentlich zur Sache gehen wird? Details hat Puschmann bislang nicht verraten. Er gab aber zu, sich bereits vor Drehbeginn darauf eingestellt zu haben, dass sich seiner Werber selbstverständlich eben auch ineinander vergucken könnten. "Auch die Konkurrenz ist verdammt heiß", verspricht der Trailer zur Dating-Show.

Er selbst habe sich vorgenommen, vor laufenden Kameras zu knutschen, wenn ihm der Sinn danach stehe, aber nicht weiter zu gehen, so Puschmann . Allerdings schürte er gegenüber "Bild" auch die Gerüchteküche: "Vielleicht gibt es auch Sex im Haus", sagte er demnach lachend. "Es gibt ja nicht nur das Kandidatenhaus, sondern auch die 'Prince Charming'-Villa."

"Prince Charming" ist ab dem 30. Oktober abrufbar über die Streamingplattform TV NOW von RTL. Wöchentlich erscheint eine neue Folge.