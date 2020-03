Im April wollte RTL in Essen ein Musikevent mit vielen Künstlern veranstalten und live übertragen. Aufgrund der vorherrschenden Corona-Krise musste nun aber auch diese Veranstaltung gestrichen werden.

Die meisten Bars und Clubs im Land sind bereits geschlossen, Tourneen abgesagt, Großveranstaltungen gecancelt. Nun fällt auch das geplante Oster-Spektakel von RTL den durch das Coronavirus verursachten Einschränkungen zum Opfer. "Das Musik-Live-Event 'Die Passion', das am 8. April 2020 live auf dem Burgplatz in Essen stattfinden sollte, ist abgesagt", meldet RTL in einer offiziellen Pressemitteilung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen habe die Stadt Essen "eine neue Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Ausbreitung des Coronavirus erlassen." Diese untersagt unter anderem Veranstaltungen und Personenansammlungen von mehr als 15 Personen auf öffentlichen Flächen.

"Verantwortungsbewusstes Handeln jetzt wichtig"

"Leider können wir das Musik-Live-Event 'Die Passion' aufgrund der neuen Rahmenbedingungen nicht wie geplant zu Ostern 2020 live aus Essen senden", wird RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zitiert. Man habe aber Verständnis für die Entscheidung der Stadt. "Auch für uns ist verantwortungsbewusstes Handeln jetzt wichtig. Die Gesundheit und Eindämmung des Virus stehen im Vordergrund."

In der Inszenierung sollte es um die letzten Tage im Leben von Jesus Christus gehen. Der neue "Deutschland sucht den Superstar"-Moderator Alexander Klaws wäre dafür in die Rolle von Jesus geschlüpft. Außerdem mit dabei sein sollten unter anderem Laith Al-Deen, Mark Keller und Ella Endlich. Mit deutschen Popsongs wollten sie die über 2000 Jahre alte Geschichte neu zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere Zeit transportieren. Als Erzähler der Geschichte hätte Thomas Gottschalk fungiert.