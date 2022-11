Komponist Ralph Siegel geht durch schwere Zeiten. Sein Musical "'N bisschen Frieden" ist gefloppt. Doch schlimmer noch: Zum wiederholten Mal kämpft der 77-Jährige gegen den Krebs. Wie der Kampf ausgeht, ist derzeit ungewiss.

Der Prostatakrebs lässt Ralph Siegel einfach nicht in Ruhe. Schon 2007 musste sich der Komponist deshalb sechseinhalb Stunden operieren lassen. Aber nur mit bedingtem Erfolg: Nur drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und zwang ihn zu wochenlangen Bestrahlungen.

Ende Oktober nun machte der mittlerweile 77-Jährige öffentlich, dass er erneut mit einer Erkrankung an Prostatakrebs zu kämpfen hat. "Jetzt hab ich den Schmarrn schon wieder", sagte er lakonisch der "Bild am Sonntag" (BamS). Doch die Situation ist durchaus dramatisch. So hat der Krebs diesmal auch gestreut. In Siegels linker Schulter wurden Metastasen entdeckt.

Abermals unterzieht sich Siegel nun einer Strahlentherapie. Er soll rund 25 Kilo abgenommen haben. Ihm tue nicht nur die Schulter weh, auch wegen eines dreifachen Bandscheibenvorfalls und der Nervenkrankheit Polyneuropathie in seinen Füßen habe er Schmerzen, sagte Siegel der BamS.

"Das ist schon schlimm"

Gegenüber dem Portal "Schlager.de" äußerte sich der Komponist nun abermals zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. "Mir geht es nicht so gut", gibt er in dem Gespräch offen zu. Nach inzwischen "16 oder 17 Bestrahlungen" habe er mit "schweren Nebenwirkungen" zu kämpfen. Auch über seine bereits im BamS-Interview erwähnten Schmerzen spricht Siegel erneut: "Morgens ist es ganz schlimm. Ich komme kaum aus dem Bett. Dann ist da ja noch meine kaputte Bandscheibe. Und die Nervenkrankheit in meinen Füßen."

Hinzu komme die quälende Ungewissheit, ob die Therapie bei ihm anschlägt, macht Siegel deutlich. Denn derzeit ist noch keine Prognose möglich. "Ich bekomme am 20. Dezember von den Ärzten gesagt, ob ich es geschafft habe", so Siegel. "Dazu ist noch eine große Untersuchung am 15. Dezember nötig. Das ist schon schlimm", erklärt er weiter und ergänzt: "Ich hoffe, dass die Ärzte für mich ein schönes Weihnachtsgeschenk haben werden."

Siegel ist mit Blick auf seine Krebserkrankung familiär vorbelastet. Sein Vater erlag mit nur 61 Jahren dem Prostatakrebs. Dass dessen Brüder allesamt über 90 Jahre alt wurden, macht Siegel dennoch Hoffnung.

Neben den gesundheitlichen Rückschlägen muss Siegel in diesen Tagen auch noch eine andere Enttäuschung verkraften. Das von ihm komponierte Musical "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer", das erst Mitte Oktober in Duisburg gestartet war, ist bereits wieder Geschichte. Wegen schleppender Ticketverkäufe wurden alle weiteren Veranstaltungen komplett abgesagt.