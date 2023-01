Bekannt wird Lisha Savage an der Seite ihres Ehemanns Lou mit einem eigenen Youtube-Kanal. So bekannt, dass 2020 die Einladung in die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" folgt. Damals noch normal gewichtig, nimmt sie zuletzt stark ab. Grund ist eine ernsthafte Erkrankung, wie sie nun erklärt.

Einem breiten Publikum wird Lisha Savage bekannt, als sie 2020 mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann Lou an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilnimmt und dort nicht immer positiv auffällt. Ihren Fans aber ist die 36-Jährige schon länger bekannt, betreibt das Paar doch seit Jahren einen erfolgreichen Youtube-Kanal. Zuletzt macht Savage jedoch eher durch ihre verändertes Äußeres von sich reden. Wie sie nun erklärt, steckt eine Esstörung dahinter.

Auslöser war demnach ihre Hochzeit, die Lisha und Lou vergangenes Jahr von der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" begleiten ließen. Während der Hochzeitsvorbereitungen musste Savage ihr Brautkleid zerreißen, um hineinzupassen. Dieser Augenblick habe ihn ihr etwas ausgelöst. Sie fing an zu hungern, verlor 21 Kilo im Rahmen einer radikalen Diät. Eine ganze Weile empfand sie das als großen Erfolg.

"Du siehst krank aus" war ein Kompliment

Nun aber gesteht sich die 36-Jährige ein: "Ich habe definitiv eine Essstörung". In einem Youtube-Video erzählt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dass sie krank sei. Sie habe immer weiter abnehmen wollen und Warnungen aus dem Umfeld wie "Du siehst krank aus" als Kompliment empfunden. Klick gemacht habe es erst, als sie ein kurzes Video von sich aus dem Fitnessstudio sah.

Sie filmte sich beim Posieren im Bikini. Plötzlich veränderte sich ihr Blick auf sich selbst. "Sehe ich wirklich so aus?", fragte sie ihren Mann, wie sie weiter erklärt. Ihr Körperbild sei inzwischen extrem gestört: "Das, was ich im Spiegel sehe, und was die Kamera zeigt, sind für mich zwei verschiedene Welten", so Savage. Auf dem Video empfand sie sich als zu dünn, im Spiegel weiterhin als zu dick. Dort sehe sie sich immer noch so, wie sie mit 78 Kilo ausgesehen habe. Das Video habe ihr dann aber die Augen geöffnet, womöglich sogar das Leben gerettet. Nun möchte sie 2,4 Kilo zunehmen, um wieder ihr Idealgewicht von 58 Kilo zu erreichen.

Allein würde sie den Kampf gegen die Essstörung nicht schaffen, berichtet Savage weiter. Vor allem ihr Vater sowie Ehemann Lou stehen ihr demnach zur Seite. Sie dankt den beiden dafür, dass sie sie immer wieder aus dem Körperwahn zurück in die Realität holen. Vor allem Mitgefühl und Verständnis würden bei der Krankheit helfen. Denn die Diät hatte weitere Folgen, es kamen demnach Panikattacken sowie Probleme mit der Schilddrüse und der Psyche hinzu. Nun möchte sie bald wieder gesund werden.