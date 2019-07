Til Schweiger hat ein Faible für Blondinen. Das ist nicht neu, und es bestätigt sich jetzt einmal mehr. Während der Präsentation seines neuen Modelabels auf Mallorca weicht eine Frau nicht von seiner Seite. Und die hat man sogar schon mal irgendwo gesehen.

Auf Mallorca hat Til Schweiger im "The Hype Beach Hotel" seine eigenen Modekollektion "Barefoot Living" präsentiert. Unter den geladenen Gäste war auch eine Blondine, die manch informiertem Reality-TV-Zuschauer durchaus bekannt sein dürfte. Und sie wich dem Schauspieler kaum von der Seite.

Janika Jäcke war einst Kandidatin beim Bachelor. 2017 kämpfte sie um das Herz von Sebastian Pannek, konnte ihn allerdings nicht von sich überzeugen. Ein Jahr später dann suchte sie bei "Bachelor in Paradise" erneut nach der großen Liebe und ging wieder leer aus. Hat sich die 30-Jährige, die eigener Aussage nach als Event- und Office-Managerin arbeitet, nun womöglich ihren Schwarm Schweiger geschnappt?

Zärtlicher Nackenstreichler

Aus ihrem Instagram-Account geht zumindest hervor, dass sie schon lange ein riesiger Fan des 55-Jährigen ist. Im Dezember 2018 postete sie bereits ein Foto mit ihm und schrieb dazu: "Was soll ich sagen? Oh mein Gott! Ich glaube das noch immer nicht. Wer es noch nicht wusste, ich liebe Til Schweigers Filme über alles und hatte gestern die Chance, ihn persönlich kennenzulernen. (...) Vielen Dank an alle, die diesen Abend so besonders gemacht haben."

Inzwischen sind sich die zwei offenbar noch näher gekommen, darauf lassen Paparazzi-Fotos vom Mallorca-Event schließen. Darauf zu sehen ist Jäcke, die Schweiger zärtlich über den Nacken streicht. Der ist seit der Trennung von der britischen Filmproduzentin Francesca Dutton im Februar 2019 Single und womöglich offen für etwas Neues.

Ob er dafür allerdings Zeit hat, ist fraglich. Nach dem Flop seiner US-Produktion "Head Full Of Honey" dreht Schweiger nämlich bereits den nächsten Film in Übersee. Dieses Mal allerdings nur als Schauspieler, nicht als Produzent und Regisseur, dafür aber an der Seite von Superstar Bruce Willis. In "Run Of The Hitman" spielt der Deutsche den Guten, und zwar eine "Kampfmaschine". Für diese Rolle sei er aktuell im Training, verriet Schweiger vor wenigen Tagen der Deutschen Presse-Agentur. In dem Film geht es um einen von Willis gespielten Auftragskiller, der seine Tochter verliert.