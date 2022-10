Vor sechs Jahren veröffentlicht Rihanna ihr letztes Studioalbum. Nun ist neue Musik der Grammy-Gewinnerin zum Greifen nah - ein Tribut, wie es heißt. Denn der Song "Lift Me Up" ist Schauspieler Chadwick Boseman gewidmet, der vor zwei Jahren überraschend verstarb.

Rihanna meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Single zurück. Auf Instagram kündigt die 34-jährige Sängerin aus Barbados an, dass am Freitag der Song "Lift Me Up" erscheinen wird. Das Lied ist nach Mitteilung der Marvel Studios der Titelsong für den Film "Black Panther: Wakanda Forever", der Mitte November in die Kinos kommet.

"Lift Me Up" wurde gemeinsam von Rihanna, der nigerianischen Sängerin Tems, dem schwedischen Komponisten Ludwig Göransson und US-Regisseur Ryan Coogler geschrieben. Die Musik wurde demnach in fünf Ländern aufgenommen. Laut Marvel Studios zollt das Lied dem "außergewöhnlichen Leben und Vermächtnis" von Schauspieler Chadwick Boseman Tribut.

"Black Panther"-Star Boseman war 2020 im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Regisseur Coogler und das Marvel-Studio hielten aber an einer Fortsetzung des Kassenhits von 2018 mit vielen Schauspielern aus dem Original-Film fest. Von dem früheren Cast sind Stars wie Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Letitia Wright oder Martin Freeman wieder an Bord.

Musik-Ikone Rihanna ("Umbrella") hatte 2016 ihr letztes Studioalbum "Anti" herausgebracht. Im Mai brachte die Künstlerin ihr erstes Kind zur Welt. Vater ist ihr Lebensgefährte, der Rapper A$AP Rocky.

Im September wurde weiterhin bekannt, dass die Grammy-Gewinnerin am 12. Februar 2023 bei der Halbzeitshow des kommenden Super Bowl LVII auftreten wird. Das Finale um die Meisterschaft in der National Football League im US-Bundesstaat Arizona über die Bühne. "Ich bin nervös, aber ich freue mich drauf", gab die Sängerin vor kurzem in einem kurzen Video des US-Promi-Portals "TMZ" zu.