Sorgenkind Brian Harvey: Sänger von East 17 wird festgenommen

Einst gelten die Jungs von East 17 als das verruchte Boyband-Gegenstück zu Take That. Doch im Gegensatz zu Robbie Williams und Co verschwinden sie in der Versenkung. Nur Sänger Brian Harvey macht immer mal wieder Schlagzeilen. Unrühmliche. So jetzt wieder.

Alright, alright, everything's gonna be alright ... Wer in den 90er-Jahren schon einigermaßen selbständig denken konnte, kann mit 99-prozentiger Sicherheit diese Zeile mitsingen. Die Gruppe mit dem zugehörigen Song "It's Alright" war East 17. Mit Liedern wie "House Of Love", "Stay Another Day" oder "Thunder" hatte die Band darüber hinaus nicht nur noch weitere Hits. Tatsächlich lieferten sich East 17 seinerzeit sogar einen ernsthaften Wettstreit mit Take That um die Boyband-Krone. Das Image der Gruppe mit Arbeiterklasse-Wurzeln fiel dabei allerdings um einiges rauer aus als bei der glattgebügelten Konkurrenz.

Dabei war beiden Bands ursprünglich eine ähnlich lange Halbwertszeit beschieden. Beide trennten sich Mitte des Jahrzehnts. Während bei Take That der Ausstieg von Robbie Williams die Gruppe implodieren ließ, war es bei East 17 ein Interview des Sängers Brian Harvey. Darin hatte dieser den Konsum von Drogen zugegeben und gutgeheißen - zu viel für die britische Öffentlichkeit, die Plattenfirma und schließlich auch seine Bandkollegen. Doch während die Mitglieder von Take That erfolgreich Solokarrieren verfolgten und später ein glorreiches Comeback feierten, brachten East 17 trotz mehrfacher Rückkehrversuche nie mehr wirklich ein Bein auf den Boden.

Harvey, der Hauptsänger und in den Anfangstagen wahrscheinlich auch größte Mädchenschwarm der Gruppe, mauserte sich dabei immer mehr zur tragischen Figur. Es hieß, er leide an Depressionen und habe zwei Selbstmordversuche hinter sich. Er zog ins britische Dschungelcamp und scheiterte beim Versuch, Großbritannien beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Besonders aufsehenerregend war auch ein Autounfall, der ihm wiederfuhr. Dabei stürzte er beim Rückwärtsfahren mit geöffneter Tür aus seinem eigenen Mercedes und wurde von diesem überrollt.

"Being Brian Harvey"

Die Schlagzeilen, die Harvey in der Vergangenheit immer wieder machte, muteten nicht selten ebenso skurril wie besorgniserregend an. Die BBC widmete dem Sänger 2005 gar eine Dokumentation mit dem lakonischen Titel "Being Brian Harvey" (etwa: "Wie es ist, Brian Harvey zu sein").

Nun hat es der mittlerweile 43-Jährige erneut mit einer eher unrühmlichen Meldung in die Nachrichten geschafft. So gab die Polizei in London bekannt, Harvey sei festgenommen und zum Verhör auf die Wache gebracht worden. Der Grund dafür mutet - typisch für Harvey, möchte man fast sagen - ein wenig kryptisch an. Man gehe dem Vorwurf einer "bösartigen Kommunikation" bei Twitter nach, hieß es lediglich.

Was genau sich dahinter verbirgt und was dem Musiker womöglich zur Last gelegt wird, wurde vorerst nicht bekannt. Die Untersuchungen dauerten noch an, hieß es seitens der Polizei. Doch vielleicht wird man demnächst ja Genaueres erfahren - ein weiterer Baustein, um zu begreifen, wie es ist, Brian Harvey zu sein.

