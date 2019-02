Die Freude über den ersten Platz bei "Dancing on Ice" ist bei Sarah Lombardi noch ganz frisch. Getrübt wird sie allerdings durch die nun bekannt gewordene Trennung von ihrem Freund Roberto Ostuni.

Sarah Lombardi ist wieder Single. Die 26-jährige Ex von Pietro Lombardi hat sich offenbar von dem Halbitaliener Robert Ostuni getrennt. Gerüchte über einen Split gab es bereits, hatte man das Paar doch bereits seit einer Weile nicht mehr zusammen gesehen.

Nun ist es wohl offiziell. Ostuni habe ihr "Vertrauen missbraucht", so Bekannte von Lombardi zur Zeitschrift "Bunte". Ihre Fans waren bereits bei ihrem Dankes-Posting nach dem "Dancing on Ice"-Sieg hellhörig geworden. "Danke an meine ganze Familie, Freunde, die an mich geglaubt haben, mich unterstützt haben. Ihr seid das Allerwichtigste. Und danke an meinen kleinen Schatz Alessio, mein allergrößter Fan, der Mama auf dem Eis bewundert hat und den ich hiermit ganz stolz machen möchte", schrieb sie bei Instagram. Von Roberto Ostuni kein Wort. Auch im Publikum saß er nie, um sie anzufeuern.

Ein Jahr lang waren Ostuni und Lombardi ein Paar. Im Sommer sprach sie in einem Interview mit dem Magazin "Closer" sogar bereits über ein mögliches Geschwisterchen für den dreijährigen Alessio, am liebsten wäre ihr ein Mädchen. Und im September verriet sie der "Bild"-Zeitung: "Roberto verkörpert für mich bestimmte Werte, die mir wichtig sind. Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er ist verständnisvoll und liebt mich so, wie ich bin. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich. Er ist ein Herzensmensch. Und darauf lege ich einen besonderen Wert." Sollte der 30-Jährige Ostuni sie also tatsächlich hintergangen haben, dürfte die Enttäuschung darüber groß sein.