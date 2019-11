Dass sie schwanger ist, wussten wir schon. Doch dass ihr Kind offenbar bereits zur Welt gekommen ist, hat uns Ex-Dschungelcamperin Leila Lowfire bisher verschwiegen. Fotos, die sie mit einem Kinderwagen zeigen, scheinen nun jedoch das Baby-Geheimnis zu lüften.

Woher kennen wir Leila Lowfire nochmal? Ach ja, aus dem Dschungelcamp in diesem Jahr. Und vom roten Teppich, auf dem sie einmal mit Rammstein-Sänger Till Lindemann erschien. Und aus ihrem Podcast "Besser als Sex", in denen sie als "Sexpertin" regelmäßig Tipps für den Austausch von Körperflüssigkeiten gab. Das heißt ... es soll Menschen geben, die Lowfire deshalb kennen. Wir gehören natürlich nicht dazu.

Manch einer ist über Lowfire vielleicht auch erst im April gestolpert. Damals machte schließlich die Meldung die Runde, dass die 26-Jährige schwanger ist. Oder, wie Lowfire es selbst in dem inzwischen eingestellten Podcast ausdrückte, dass sie "ein Brötchen im Ofen" hat. In der Folge postete sie auf ihrer Instagram-Seite noch diverse Fotos mit Baby-Bauch. Doch seit Anfang September war es bei ihr still in Sachen Schwangerschaftsnews.

Bis jetzt. Denn nun hat Lowfire zwei Schnappschüsse veröffentlicht, die dann doch extrem nahe legen, dass ihr Kind inzwischen zur Welt gekommen ist. In ihrem Kommentar zu den Fotos, die sie in herbstlicher Landschaft mit einem Kinderwagen zeigen, geht sie jedoch nicht darauf ein.

Nur ein Hund?

Stattdessen schreibt sie: "Bevor ihr es wieder von jemand anderem erfahrt, ja, es stimmt, ich bin die verrückte Hundefrau, die ihren Hund im Kinderwagen durch Berlin schiebt."

Wer genau hinsieht, erkennt tatsächlich einen Hund auf den Fotos. Der sitzt jedoch in einer Tasche, die seitlich neben der eigentlichen Baby-Behausung angebracht ist. Schwer anzunehmen also, dass Lowfire nicht nur ihren Vierbeiner durch die Gegend schiebt, sondern auch ihr Kind, wenngleich von ihm auf den Bildern nichts zu sehen ist.

Vielleicht klärt Lowfire die Sache ja demnächst noch einmal zweifelsfrei auf. Bis dahin sagen wir der selbsternannten Sexpertin unter Vorbehalt schon einmal Glückwunsch zum Nachwuchs!