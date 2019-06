Nur ein paar Tage ist es her, da wunderten sich alle über ein Treffen von Sophia Thomalla mit ihrem Ex, Rammstein-Sänger Till Lindemann. Doch ihr Herz scheint aktuell nach wie vor nur einem zu gehören: Fußballer Loris Karius, dem sie jetzt auch ganz herzig zum Geburtstag gratuliert.

Loris Karius hat nicht nur jede Menge Tattoos. Er hat auch die Haare schön. Meistens zumindest. Denn in der Regel hat der Fußball-Torwart von Besiktas Istanbul seine strohblonde Matte ja zu einem hipstermäßigen Man Bun zusammengebunden.

Gelegentlich jedoch trägt der Kicker sein wallendes Haar auch offen. Das sieht dann zwar ein bisschen nach Vokuhila, 80er-Jahre-Hardrock und Werbung für Männer-Shampoo aus, doch Sophia Thomalla scheint es zu gefallen.

"Endlich 'n Jahr älter"

Jedenfalls suchte sie just ein Foto heraus, auf dem Karius seine Haarpracht brav gescheitelt präsentiert, um ihm zu seinem 26. Geburtstag zu gratulieren. Thomalla postete das Bild, auf dem sie neben ihrem aktuellen Liebhaber ebenfalls in die Kamera strahlt, auf ihrer Instagram-Seite. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday, Schöner!"

Auf diesen Glückwunsch lässt Thomalla ein rotes Herz-Emoji folgen, ehe sie sich diesen mit einem lachenden Smiley garnierten Hinweis nicht verkneifen kann: "Endlich 'n Jahr älter!" Doch wohl keine Anspielung darauf, dass ihr Schatz ein paar Jährchen jünger ist als die 29-Jährige? Der lässt sich davon aber offenbar nicht aus der Reserve locken. In den Kommentaren zu dem Post bedankte er sich ebenfalls mit einem schlichten roten Herzchen.

Der Ex ist immer dabei

So scheinen allen Unkenrufen zum Trotz die Liebesfronten bei Thomalla derzeit durchaus geklärt zu sein. Nachdem sie vergangene Woche doch glatt zur selben Zeit in einem Hotel an der Ostsee eingecheckt hatte wie ihr Ex, Rammstein-Sänger Till Lindemann, taten sich bei manchen Beobachtern schon wieder Fragezeichen auf.

Aber nein, dieser Instagram-Post scheint es zu beweisen: Thomallas Herz schlägt wirklich nur für einen. Den anderen hat sie ja aber ohnehin immer dabei. Schließlich ziert Lindemanns Konterfei nach wie vor dick und fett ihren Unterarm. Nur das versprochene Helene-Fischer-Tattoo lässt bei ihr weiter auf sich warten. Aber warum das so ist, hat sie ja vor Kurzem erst verraten.