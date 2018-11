Unterhaltung

Bye-bye, GZSZ!: "Sophie" steigt aus

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dreht sich wieder mal das Besetzungskarussell. Nach rund fünf Jahren in der Rolle der "Sophie Lindh" nimmt Schauspielerin Lea Marlen Woitack ihren Hut. Nicht nur die Macher der Serie dürften darüber traurig sein.

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) heißt es erneut Abschied nehmen: Schauspielerin Lea Marlen Woitack steigt aus dem RTL-Dauerbrenner aus. Die 31-Jährige spielte seit März 2014 die Rolle der "Sophie Lindh".

"Meine Zeit bei der RTL-Serie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' geht zu Ende. Es waren intensive Jahre, in denen ich unglaublich viel gelernt und ganz besondere Menschen kennengelernt habe. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärt Woitack. "Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von meiner Rolle 'Sophie Lindh', dem ganzen Team und freue mich nun auf die spannende Zeit, die vor mir liegt."

"Auf Wiedersehen"

Eine Entscheidung, die nicht nur die Fans, sondern auch die Macher der Serie trifft. "Mit Lea Marlen Woitack verlieren wir eine geschätzte Kollegin, die uns in den letzten Jahren mit ihren Geschichten in ihrer Rolle 'Sophie' auf ihre emotionale Achterbahn mitnahm", sagt Produzent Damian Lott. "Wir konnten mit ihr lachen und weinen. Sie dabei begleiten, eine Familie zu gewinnen und ein Kind zu verlieren. Die ganzen geschichtlichen Höhepunkte werden uns lange in Erinnerung bleiben und auch der großartige Einsatz mit dem Lea die Storys mit Leben füllte. Wir wünschen ihr für die zukünftigen Projekte alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Wer weiß, man soll ja nie Lebewohl sagen, sondern immer auf Wiedersehen."

Immer wieder müssen sich die Zuschauer der Erfolgsserie damit anfreunden, dass beliebte Charaktere GZSZ den Rücken kehren. Ende vergangenen Jahres verließ etwa Luise von Finckh nach nur einem Jahr als "Jule Vogt" das Format. 2018 beendete Linda Marlen Runge ihre Mitwirkung an der Serie. Sie war bei GZSZ rund fünf Jahre lang als "Anni Brehme" zu sehen gewesen.

Quelle: n-tv.de