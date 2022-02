Viele Frauen schämen sich für ihre Gesichtsbehaarung. Dass diese aber etwas völlig Normales ist, zeigt Stefanie Giesinger nun in einer Reihe von Selfies auf Instagram. Neben ihrem "Damenbärtchen" und ihrer "Monobrow" teilt sie auch die Reaktionen darauf.

Model und Influencerin Stefanie Giesinger steht zu den Härchen in ihrem Gesicht. Das macht sie mit ihren jüngsten Instagram-Storys deutlich. "She has a Damenbärtchen, Nasenhaare, rausgewachsene Nägel", schreibt sie zu einer entsprechenden Nahaufnahme ihres Gesichts und eines Fingers. "But Hauptsache Gemstones", fügt die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin in ihrem Deutsch-Englisch-Mix weiter hinzu. Mit den Gemstones meint sie die kleinen funkelnden Steinchen, die auf ihrem Eckzahn kleben.

Auf dem nächsten Foto zeigt sie einen etwas größeren Ausschnitt ihres Gesichts und macht im Kommentar auf die "Monobrow", also zusammengewachsene Augenbrauen, aufmerksam. Weiter schreibt sie ein selbstbewusstes "Who cares?" ("Wen kümmert's?") und den dann doch eher nachdenklich stimmenden Satz: "Das Mädchen, das in der Schule wegen dieser Dinge gemobbt wurde."

Das dritte Foto zeigt eine lächelnde Stefanie Giesinger, die sich direkt an ihre Followerinnen und Follower wendet: "Also an meine Süßen mit mehr Körper- und Gesichtsbehaarung: Ihr seid wunderschön! Lasst euch nichts anderes einreden."

Fiese und begeisterte Reaktionen

Spätestens hiermit hat sie ihre 4,3-Millionen-Schar am Haken. Und so ist ihre nächste Story auch mit "Unterdessen in meinem Postfach ..." überschrieben. Auf diesem Bild zeigt Giesinger fiese Reaktionen auf ihre Posts, unter anderem den Kommentar "Disgusting" ("Ekelhaft"). "Vom Model zum 'Ey, das ist voll in Ordnung wie eine Hurentochter auszusehen'", schreibt der Mann weiter.

Doch eine Story weiter beginnt der positive Feedback-Teil, denn das Model hat offenbar vielen aus der Seele gesprochen. "Lese die ganze Zeit eure Nachrichten und habe literally Tränen in den Augen!", so Giesinger. Was sie buchstäblich zum Weinen bringt, sind Sätze wie diese: "Thanks Steffi für deine realness, ich hab mir als Teenie so den Kopf darüber zerbrochen, weil eben keiner da war, der meinte, dass es total normal und in Ordnung ist."

Eine andere Followerin wird ganz überschwänglich und schreibt: "Omg, danke, dass du das gepostet hast, hab das auch alles und ist eine ziemliche insecurity von mir. find ich so cool, dass du das postest!!! Danke". Und wieder eine kommentiert: "Ich wünschte, jemand hätte das meinem 16-jährigen Ich gesagt - danke fürs Teilen, Mädchen."