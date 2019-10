Halloween steht vor der Tür. Ein Fest, das gerade für Kinder in den USA etwas Besonderes ist. Dementsprechend müssen die Kostüme ordentlich was her machen - so wie das erste Ouftit der einjährigen Stormi, das ihre Mutter Kylie Jenner bei Instagram postet.

Stormi Webster ist noch keine zwei Jahre alt, aber schon jetzt ein Star bei Instagram. Die Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott präsentiert sich jetzt auf dem Instagram-Account ihrer Mutter in ihrem allerersten Halloween-Kostüm.

Inspiriert ist das Outfit der 19 Monate alten Stormi von dem Kleid, mit dem Kylie Jenner bei der Met Gala 2019 auftrumpfte: ein puscheliger Traum in Flieder. Stormi sieht darin aus wie eine Mini-Version ihrer Mutter samt lila Perücke. So richtig happy wirkt sie allerdings nicht. Während Kylie Jenner bei der Gala freiwillig für die Kameras der Fotografen posierte, zieht Stormi auf den Fotos einen Flunsch. Sie scheint nicht ganz zu verstehen, was da mit ihr passiert. Die Follower stört das nicht weiter, sie sind ganz verzückt von dem Anblick, darunter Schauspielerin Vanessa Hudgens und Sofia Richie. Auch Papa Travis Scott postet ein Herz-Emoji unter das Bild.

Tochter im Hauptfokus

Er und Kylie Jenner wurden zuletzt im August zusammen gesehen. Inzwischen sind sie offziell kein Paar mehr. Das teilte die 22-Jährige Anfang Oktober bei Twitter mit. "Travis und ich verstehen uns gut und unser Hauptfokus liegt auf unserer Tochter. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben die höchste Priorität", schrieb sie dort, nachdem Fotos von ihr und ihrem Ex-Freund, Rapper Tyga, aufgetaucht waren. Eine neue Beziehung mit ihm bestritt sie umgehend. "Das Internet macht alles hundert Mal dramatischer, als es eigentlich ist. Es gab kein '2 Uhr Date mit Tyga'. Ich wurde nur dabei gesehen, wie ich zwei Freunde an einem Studio abgesetzt habe, in dem er zufällig auch war."

Neuesten Gerüchten zufolge soll es bereits einen anderen Rapper geben, mit dem Jenner sich trifft. Zumindest wurde sie auf der Party zum 33. Geburtstag von Drake in Los Angeles gesehen. Ein Partygast soll gegenüber "Us Weekly" gesagt haben, sie und das Geburtstagskind hätten sehr vertraut gewirkt.