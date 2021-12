Für Sylvie Meis ist es nicht leicht, dass ihr Sohn beim Vater in Dänemark lebt. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass Damian sie über die Feiertage besuchen kommt. Und so teilt die Moderatorin ein seltenes Foto mit dem 15-Jährigen in den sozialen Medien.

Sylvie Meis hat sich auf Instagram mit ihrem Sohn Damian van der Vaart gezeigt. Auf dem Foto ist das Duo vor einem Spiegel zu sehen. Die 43-jährige Meis trägt eine dunkle Sonnenbrille, einen langen, grauen Fellmantel und grün-weiße Sneaker. Damian, der seine Mutter schon deutlich überragt, setzt ebenfalls mit dunklen Jeans und Sneakern auf einen lässigen Look. Zum Foto schrieb die Moderatorin: "Home for Christmas" (zu Deutsch: "Weihnachten zu Hause") und fügte ein Herzchen-Emoji hinzu.

Um seine sportliche Karriere voranzutreiben, ist der 15-Jährige im vergangenen Jahr zu seinem Vater, Ex-HSV-Profi Rafael van der Vaart, nach Dänemark gezogen. Der Fußballstar van der Vaart und Meis waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Damian hatte im Mai 2021 an seinem Geburtstag einen Profi-Jugendvertrag beim dänischen Club Esbjerg fB unterschrieben.

"Vor fast neun Monaten bist du mit nur einem Ziel nach Dänemark gezogen. An deinem Geburtstag zahlen sich nun dein Fokus und deine harte Arbeit aus. Mein Junge hat gerade seinen ersten Vertrag mit Esbjerg fB unterschrieben! Ich platze gerade vor Stolz", berichtete Sylvie Meis damals auf Instagram über das besondere Ereignis im Leben ihres Sohnes. Der Club verriet auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass der Vertrag bis 2023 läuft und Damian van der Vaart als Mittelfeldspieler in der U15-Mannschaft spielen wird.