Harte Bauch-Arbeit: Sylvie Meis verrät ihre Beauty-Geheimnisse

Sylvie Meis moderiert bei RTL gerade ihre Show "Sylvies Dessous Models", und hier steht das Aussehen der Mädchen im Vordergrund. Auch Meis wird von vielen Frauen für ihre Optik bewundert. Jetzt verrät die 40-Jährige, was sie dafür so alles tut.

Sylvie Meis ist 40 Jahre alt und wird von vielen Frauen um ihr gutes und jugendliches Aussehen beneidet. Bei einem Event in ihrem Heimatland Holland verriet die Moderatorin jetzt, dass sie das nicht allein ihren guten Genen zu verdanken hat, sondern ein ganzes Stück Arbeit dahinter steckt.

"Mir ist es einfach wichtig, meinen Körper gut zu behandeln, ob das durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung erfolgt oder durch Sport sowie Pflege von innen und außen", so Meis. "Wenn man mit sich selber zufrieden ist, zeigt man das auch automatisch nach außen und wird als sympathisch und strahlend wahrgenommen."

Chemiefreie Hautpflege und Peelings

Schönheit kommt laut Meis also vor allem von innen. Dabei unterstützt sie sicher auch der Anti-Aging-Tee, den sie angeblich täglich trinkt. Doch hilft Meis auch von außen ein bisschen nach, wie sie zugibt: "Generell achte ich auf chemiefreie Hautpflege. Das ist mir besonders wichtig! Ich versuche zudem, täglich bis zu zwei Liter Wasser zu trinken, creme mich gut und reichhaltig ein, mache ab und an Peelings für Gesicht und Körper und nutze auch regelmäßig Augen- und Gesichtsmasken mit Glow Effekt."

Ein Körper, wie ihn die Mutter eines 12 Jahre alten Sohnes hat, bedeutet harte Arbeit, aber auch Verzicht. " Ich mache fünf- bis sechsmal die Woche Sport. Zwei- bis dreimal die Woche noch einmal zusätzlich mit meinem Personal Trainer. Ich achte sehr genau auf meine Ernährung und verzichte auf gesättigte Kohlenhydrate, Zucker und Alkohol", so Meis. Ihr Sportprogramm bestehe aus einer Kombination aus Cardio, Kraftübungen, Boxen und High Intensity Training. "Ich muss meinem Körper immer wieder die nötige Abwechslung bieten, damit er auf das Training reagiert und somit schneller Ergebnisse zu erkennen sind." Besonders für ihren Bauch arbeite sie hart. Ihn findet sie an sich selbst am schönsten.

Nicht immer perfekt

Natürlich gibt es trotz aller angestrebten Perfektion auch bei Sylvie Meis etwas, das sie an ihrem Körper nicht so gern mag. Zwar verrät sie nicht, was es genau ist, aber sie sagt, wie sie damit umgeht: "Natürlich kann ein Körper nicht komplett perfekt sein. Aber dies motiviert mich eher, als dass es mich unzufrieden macht. Wenn mir etwas auffällt, das meiner Meinung nach einer Optimierung bedarf, richte ich mein Sportprogramm auf diese Stelle aus und freue mich umso mehr, Ergebnisse zu erzielen."

Leider ist wohl nicht jede Frau so diszipliniert wie Sylvie Meis. An fünf Tagen in der Woche hält sie sich an ihren strikten Ernährungsplan, an den anderen zwei Tagen wird auch schon mal gesündigt. "Da ich ein großer Schokoladen-Fan bin, läuft es meistens darauf hinaus. Das genieße ich dann aber auch richtig! Ich denke, niemand sollte sich etwas verbieten. Es ist die eigene Entscheidung, wann man etwas zu sich nimmt und wie man seinen Körper belohnen möchte." Und da stellt Weihnachten - wie für die meisten von uns - eine echte Herausforderung dar: "Eine Weihnachtsfeier jagt die nächste - überall sieht man Kekse und Stollen. Weihnachten ist die Zeit zum Genießen, das sollte man sich nicht nehmen lassen. Ab dem 27. Dezember heißt es für mich dennoch 'Back on track': Beim Sport drehe ich noch einmal die extra Runde."

"Ich hatte eine Essstörung"

Bei "Sylvies Dessous Models" verriet die "Supertalent"-Jurorin aber auch, dass sie ihr Essverhalten nicht immer so gut im Griff hatte: "So zwischen 17 und 19 hatte ich eine Essstörung. Da habe ich 39 Kilo gewogen", sagt sie dort und fügt hinzu: "Ich habe nie aufgehört zu essen, aber es bis zum Gehtnichtmehr reduziert. Meine Eltern haben es nicht wirklich mitgekriegt. In der Schule habe ich dann alles weggeschmissen, was ich hatte." Man habe aber nur einen Körper und solle besser lieb zu ihm sein, rät sie ihren Mädels.

Die Weihnachtsfeiertage will Meis mit ihrem Sohn bei der Familie in Holland verbringen. "Mein Bruder ist ein hervorragender Koch und verpflegt uns jedes Jahr mit fantastischen Köstlichkeiten. Es wird jedes Jahr viel geredet, gelacht, gesungen und gegessen. Ich liebe die Weihnachtszeit mit meiner Familie!"

Quelle: n-tv.de