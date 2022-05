Take That, das sind Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Schließlich haben Robbie Williams und Jason Orange ihren Dienst bei der einstigen Boyband quittiert. Das Trio zeigt sich nun bei den Filmfestspielen in Cannes. Aber Mark Owen hätten wir fast nicht erkannt.

Sie sind "back for good" - und zwar auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes. Die Take-That-Stars Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen posierten hier in lässigen cremefarbenen Outfits und - trotz ihres fortgeschrittenen Alters - bester Boyband-Manier für die Fotografen.

Auch Howard Donald (l.) und Gary Barlow kamen nach Cannes. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

Das Trio ist an die Côte d’Azur gereist, um für den Film "Greatest Days" die Werbetrommel zu rühren. Schließlich diente die Take-That-Geschichte dem Streifen unter der Regie von Coky Giedroyc, der auf dem Musical "The Band" basiert, als Inspiration.

Fast wäre es wie in guten alten Zeiten gewesen, hätten nicht Robbie Williams und Jason Orange gefehlt, die Take That als feste Mitglieder abhandengekommen sind. Und hätte nicht Mark Owen einen Auftritt hingelegt, bei dem man ihn kaum noch erkannt hat.

Owen hat einfach den Durchblick. (Foto: IMAGO/Future Image)

Wir erinnern uns: In den 90er-Jahren war er vor allem als der süße Mädchenschwarm mit dem Mittelscheitel bekannt, auf den man sich verlassen kann. Doch seit seiner Zeit als Teenie-Idol hat der mittlerweile 50-Jährige mit seinem Äußeren viel herumgespielt, neue Frisuren und Styles ausprobiert.

"70er Porno-Star"

In Cannes präsentierte Owen nun den vorläufigen Höhepunkt dieser Verwandlung. So posierte er in weißer Leinenhose, mit gemustertem Sommerhemd und grauem Blazer für die Fotografen. Im Gesicht trug der Sänger einen auffälligen Oberlippenbart und eine riesige weiße Sonnenbrille, wenngleich er die zwischendurch auch mal absetzte. Dazu wehten seine langen blonden Haare im Wind.

Ja, so sah er mal aus - früher. (Foto: imago stock&people)

Der Bart ist ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit, in der Owen sich mit ihm erstmals ausprobiert hatte. Doch wie sich nun zeigt, sind ihm während der Pandemie offenbar auch noch ganz andere Styling-Ideen gekommen.

Die Fans reagierten auf Twitter mit gemischten Gefühlen auf den "neuen" Owen. "ENTSCHULDIGUNG MARK OWEN???", liest sich etwa ein Tweet in Großbuchstaben und mit zahlreichen Fragezeichen. Ein anderer schreibt, der Bart erinnere ihn an einen "70er Porno-Star", während einige Owen mit dem "Tiger King" aus gleichnamiger Netflix-Serie vergleichen. Doch immerhin: Der eine oder die andere findet den Look auch "großartig".