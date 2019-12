Trauer in der deutschen Theater- und TV-Landschaft: Gerd Baltus, der "Mann, der alles kann" lebt nicht mehr. Der Schauspieler, der zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens zählt, galt als Spezialist für introvertierte Charakterrollen. Er hinterlässt ein reiches Erbe eindrucksvoller Erinnerungen.

Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Seine Frau bestätigte einen entsprechenden Bericht des NDR. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der gebürtige Bremer vor allem durch seine zahlreichen Auftritte in beliebten TV-Formaten bekannt.

Gerd Baltus (1932 - 2019) (Foto: picture alliance/dpa)

Baltus wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, war aber auch als Seriendarsteller gefragt. Der Wahl-Hamburger galt bisweilen als einer der meistbeschäftigten Schauspieler der TV-Branche. Für frühere Serien wie "Der Kommissar" oder "Derrick" stand er ebenso vor der Kamera wie später für "Unser Lehrer Doktor Specht", "Ein Bayer auf Rügen" oder "Zwei Männer am Herd". Auch im "Tatort" war er mehrmals mit von der Partie.

Seine Schauspielkarriere hatte Baltus am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg begonnen. Für seine erste größere Filmrolle in "Wälsungenblut" erhielt Baltus 1965 den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsdarsteller. Da hatte er bereits an verschiedenen Theatern zwischen Hamburg und München Erfahrungen als Schauspieler gesammelt.

Ab Mitte der 1970er Jahre konzentrierte er sich vor allem auf Film und Fernsehen. Auch als Hörspielsprecher war er gefragt. Sein 1978 geborener Sohn Philipp Baltus entschied sich ebenfalls für die Schauspielerei. Beide standen auch gemeinsam vor der Kamera ("Der Mann, der alles kann").