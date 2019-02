Til Schweiger scheint kein Glück mit den Frauen zu haben. Erst im November stellt der 55-Jährige seine neue Liebe Francesca Dutton der Öffentlichkeit vor. Doch ehe die Beziehung so richtig beginnt, ist sie auch schon wieder vorbei.

Das ging schnell. Erst im Herbst vergangenen Jahres machte Til Schweiger seine Beziehung zu Schauspielerin und Produzentin Francesca Dutton öffentlich. Doch nun ist schon wieder alles vorbei. "Ja es stimmt. Wir sind im Guten auseinander", kommentierte Schweiger die Trennung im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Nach Informationen des Blattes gehen er und die 32-jährige Britin bereits seit Jahresende getrennte Wege. Zu den Gründen sagte Schweiger: „Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie.“

Kennengelernt hatte sich die beiden während der Dreharbeiten zu Schweigers Film "Keinohrhasen", der Ende 2007 in die Kinos kam."Jetzt haben wir uns in L.A. wiedergesehen, und es hat gefunkt. Es war Liebe auf den zweiten Blick", schwärmte der 55-Jährige im November vor Reportern. "Wir wollen definitiv zusammen einen Film produzieren. Das ist das Schöne, wir brennen für die gleiche Leidenschaft". Über Dutton sagte Schweiger: "Sie ist eine Frau auf Augenhöhe. Sie engagiert sich für Menschen, so wie ich das auch tue."

Til Schweiger war von 1995 bis 2014 mit dem Model Dana Schweiger verheiratet, getrennt hatten sich die beiden jedoch schon 2005. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder. Von 2011 bis 2013 war Schweiger mit dem Model Svenja Holtmann liiert, bis 2014 war Fotografin Anne Wilk seine Freundin. Seine letzte offizielle Beziehung mit Regieassistentin Marlene Shirley endete im Winter 2016.