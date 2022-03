Sänger Till Lindemann und Künstler Marc Jung wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Dazu versteigern sie ein gemeinsames Bild auf Instagram. Der Erlös soll an eine Hilfsorganisation gehen. Zuvor sagt der Rammstein-Frontmann bereits Konzerte seiner Solo-Tour in Russland ab.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann weist in einer Instagram Story auf die Versteigerung eines Bildes des Künstlers Marc Jung hin. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll demnach an eine Hilfsorganisation gehen, die die Menschen in der Ukraine unterstützt. Um welche Organisation es sich handelt, kündigte Lindemann noch nicht an. Die Versteigerung der Kooperation von Lindemann und Jung mit dem Titel "Peace Please" laufe noch bis zum 20. März um 23:59 Uhr.

Auf dem Bild ist unter anderem eine stilisierte Friedenstaube zu sehen, über der "Peace Please 2022" steht. Darunter befinden sich die Namen von Jung und Lindemann. Auch Jung macht bei Instagram auf die Auktion aufmerksam. "Wir wollen damit an die Menschlichkeit appellieren und für ein schnelles Ende des Krieges hoffen, da wir Freunde auf beiden Seiten haben", erklärt der Künstler.

"Empfinden Trauer über das Leid der Ukraine"

Lindemann und Rammstein hatten zuvor bereits Stellung bezogen. Zum einen hatte der Sänger zwei für den Dezember geplante Auftritt seiner "Ich hasse Kinder"-Solo-Tour in Russland abgesagt. In einer Story veröffentlichte er zudem eine Foto, das ihn neben einem Monument in Kiew zeigte.

Seine Band, die ihr neues Album "Zeit" am 29. April veröffentlicht, hatte zum anderen vor einigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite erklärt, dass sie "ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen" wolle - und unter anderem von einem "schockierenden Angriff der russischen Regierung" gesprochen.

Die Bandmitglieder "empfinden in diesem Moment besonders Trauer über das Leid der Ukrainer", hieß es weiter. Jeder der Musiker besitze "Freunde, Kollegen, Partner und Fans in der Ukraine und in Russland". Rammstein sei "die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und wir möchten an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen".