Im April beginnen die Dreharbeiten zum neuesten Abenteuer des wohl bekanntesten MI6-Agenten. Bislang wurde der Film nur unter dem Arbeitstitel "Bond 25" gehandelt, nun aber steht sein tatsächlicher Titel fest. Und der verrät einiges...

Wenn am 6. April die Dreharbeiten zum 25. "James Bond" beginnen, wird auf den Drehplänen und auf dem Titelblatt des Drehbuchs das Wort "Shatterhand" prangen. Ins Kino kommen soll der Agentenstreifen mit diesem Titel dann ziemlich genau ein Jahr später, nämlich am 8. April 2020.

Der Titel deutet daraufhin, dass Bösewicht Blofeld noch einmal zurückkehrt. Im Orignalroman von 1964 mit dem Titel "You Only Live Twice" - zu Deutsch: Du lebst nur zweimal" - heißt der nämlich eigentlich Dr. Guntram Shatterhand und Blofeld ist nur ein Alias. Und tatsächlich ist Blofeld, 2015 gespielt von Christoph Waltz, am Ende von "Spectre" nicht getötet worden, sondern entkommen. Waltz selbst streitet gegenüber Kino.de allerdings ab, bei der neuen Bond-Produktion am Start zu sein. Wer die Rolle des Bösewicht übernimmt, ist also weiterhin unklar.

Nach "Black Panther" nun "Bond"?

Gedreht wird jedenfalls in den Londoner Pinewood Studios sowie im italienischen Matera, und Regie führt Cary Fukunaga, der unter anderem für die Serie "True Detecive" und den Film "Jane Eyre" verantwortlich zeichnet. In der Hauptrolle ist wieder - und das wohl zum letzten Mal - Daniel Craig zu sehen. Er schlüpfte erstmals 2006 für "Casino Royale" in den Smoking von 007.

Außerdem wollen Produzentin Barbara Broccoli und Fukunaga laut britischer "Daily Mail" die Schauspielerin Lupita Nyong'o gewinnen. 2014 erhielt sie für ihre Rolle in "12 Years A Slave" einen Oscar als beste Nebendarstellerin und war zuletzt im ebenfalls Oscar-prämierten Film "Black Panther" zu sehen. Die 35-Jährige würde den Cast um Naomie Harris, Ralph Fiennes und Léa Seydoux ergänzen.