Mit Fieber in Isolationshaft Weinstein leidet womöglich an Covid-19

Bereits im März heißt es, Harvey Weinstein könnte mit dem Coronavirus infiziert sein. Eine offizielle Bestätigung erfolgt aber nie. Nun liegt der verurteilte Hollywood-Mogul mit Fieber in Isolationshaft. Das Testergebnis steht noch aus, aber die Ärzte sind sich einem Bericht zufolge sicher: Er hat Covid-19.

Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein, der wegen mehrerer Sexualdelikte im Gefängnis sitzt, ist möglicherweise an Covid-19 erkrankt. Es gehe dem 68-Jährigen nicht gut, er befinde sich mit Fieber in Isolationshaft, berichtet das US-amerikanische Promiportal TMZ. Die Ärzte gingen davon aus, dass es Covid-19 sei. Das Testergebnis stehe noch aus. Sollte es positiv ausfallen, würde er in das Gefängniskrankenhaus verlegt werden. Sein Umfeld teilte mit, dass Weinstein ein Herzleiden, hohen Blutdruck und eine Spinalkanalstenose habe, eine Verengung des Wirbelkanals.

Bereits im März gab es Bericht, wonach Weinstein sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Laut TMZ wurde die Ansteckung aber nie offiziell diagnostiziert.

Der Produzent von Filmen wie "Der englische Patient" oder "Django Unchained" soll Hunderte Frauen vergewaltigt und sexuell genötigt haben. In einem ersten Prozess hatte ihn deshalb ein Gericht in New York im Februar zu 23 Jahren Haft verurteilt. Weinstein sitzt die Strafe derzeit in der Haftanstalt Wende des Ostküstenstaates ab.

Im Januar hatte auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles gegen ihn in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben. Im April kam ein weiterer Fall dazu. Jetzt liegen Vorwürfe von insgesamt fünf Frauen über einen Zeitraum von 2004 bis 2013 vor. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm lebenslange Haft. Für den Prozess in Los Angeles haben die dortigen Behörden Schritte zur Auslieferung Weinsteins nach Kalifornien eingeleitet. Eine Anhörung ist dort für Dezember geplant.