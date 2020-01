Nur ein Zufall? Oder doch ein fieser Seitenhieb in Richtung Claudia Norberg, der Ex ihres Schatzes? Auf jeden Fall lässt nun keine Geringere als Michael Wendlers Freundin Laura Müller im "Playboy" die Hüllen fallen. Die Bilder erscheinen nahezu zeitgleich zu Norbergs Einzug ins Dschungelcamp.

Was will uns Laura Müller damit sagen? "Guck mal! Du sitzt bei Bohnen, Kakerlaken und nervigen C-Promis im Dschungelcamp, während ich mich im Glamour eines 'Playboy"-Shootings sonne!"? Oder ist dies lediglich eine zynische Interpretation im Auge des Betrachters?

Fest stehen jedoch zwei Dinge: Claudia Norberg, die Ex von Michael Wendler, die rund 29 Jahre mit dem Sänger liiert war, zieht am Freitag ins RTL-Dschungelcamp. Und: Laura Müller, seit 2018 die rund 29 Jahre jüngere Frau an Wendlers Seite, zieht nahezu zeitgleich im "Playboy" blank. Das Magazin mit den Fotos der 19-Jährigen im Evakostüm soll an diesem Donnerstag erscheinen. Vorab gibt es Müllers Nackedei-Schnappschüsse erst einmal noch nicht zu sehen.

Norberg möchte sie womöglich auch gar nicht zu Gesicht bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufällig an einem Zeitungskiosk über die Aufnahmen stolpert, ist allerdings auch eher gering. Schließlich bestieg die 49-Jährige bereits am Sonntag in Frankfurt am Main den Flieger, der sie in Richtung Australien bringen sollte.

"Wir sind wirklich fein"

Claudia Norberg ist am Sonntag nach Australien aufgebrochen. (Foto: imago images/STAR-MEDIA)

Bevor sie im Dschungel in die Fußstapfen ihres Verflossenen tritt, der 2014 selbst einen wenig ruhmreichen Auftritt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" absolvierte, gab Norberg natürlich noch im RTL-Interview so einige Auskünfte. "Ich weiß nicht, wie seine Reaktion ist", erklärt sie etwa mit Blick auf ihren Noch-Ehemann und ergänzt: "Ich hab' ihn damals unterstützt, als wir dann wussten, dass er reingeht. Und ich würde mich freuen, wenn er mir auch die Daumen drückt."

Überhaupt zeigt sich Norberg ausgesprochen versöhnlich mit ihrem Ex. "Ich habe jetzt nicht unbedingt das Ziel, länger drin zu bleiben als er. Es ist nicht so, dass ich ihm jetzt irgendwie eins auswischen möchte oder so", sagt sie. Und weiter: "Micha und ich, wir sind wirklich fein. Wir haben eine gemeinsame Tochter."

Auch über ihre Nachfolgerin Laura Müller will Norberg kein schlechtes Wort verlieren. "Ja, die ist jünger als mein Mann. Aber wenn die beiden sich ineinander verliebt haben, dann ist das so. Die haben sich kennengelernt - und der Funke ist übergesprungen. Dann spielt das Alter, glaube ich, keine Rolle", erklärt sie.

Selbst wenn Müller gemeinsam mit ihr im Dschungelcamp am Lagerfeuer säße, hätte sie damit wohl "kein Problem", zeigt sich die Wendler-Ex ausgesprochen gelassen. Diese Gefahr scheint ja allerdings ohnehin nicht zu bestehen, nachdem sich die 19-Jährige lieber nackt im "Playboy" als im Badetümpel des Dschungelcamps tummelt.