Unterhaltung

"Dauerknutschundknuddelmodus": Wigald Boning ist wieder Vater

Wigald Boning gehört zur Stammbesetzung in der Rate-Show "Genial daneben". Privat jedoch hat er nun genau ins Schwarze getroffen. Mit 51 Jahren wird er noch einmal Vater und präsentiert den Nachwuchs stolz bei Facebook.

Komiker Wigald Boning und seine Ehefrau Teresa haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Das verkündete der 51-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

"Darf ich vorstellen: Theodor ist da!", schreibt Boning zu einem Foto mit seinem kleinen Sohn und der frischgebackenen Mama. Vor allem die Eltern strahlen auf der Aufnahme glückselig in die Kamera. Der eben erst zur Welt gekommene Junge muss sich dagegen wohl erst noch an das Leben außerhalb des Mutterleibs gewöhnen.

"Alle sind wohlauf und bester Laune; momentan regiert der Dauerknutschundknuddelmodus", versichert Entertainer Bohning. Theodor sei 52 Zentimer groß und wiege 3380 Gramm. "Herzliche Grüße aus dem Babynest!", schreibt der Komiker zum Abschluss an seine Fans.

Zweite Ehe für Boning

Ebenfalls via Facebook hatte Boning im Januar die Hochzeit mit Teresa Tièschky bekanntgegeben. Die Sopranistin, die rund 20 Jahre jünger als ihr jetziger Mann ist, hat mittlerweile Bonings Nachnamen angenommen. Die Familie lebt in München. Für Boning ist es die zweite Ehe. Aus seiner ersten Ehe stammen inzwischen erwachsene Zwillingssöhne.

Wigald Boning wurde in den 90er-Jahren erstmals durch die Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht" bekannt. Zusammen mit Kollege Olli Dittrich sorgte er zudem als musikalisches Blödel-Duo Die Doofen mit dem Song "Mief! (Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke!)" für Aufsehen.

Nach der Jahrtausendwende trat Boning in diversen Wissenssendungen in Erscheinung. Derzeit ist er insbesondere als Teil der Stammbesetzung in der Rate-Show "Genial daneben" präsent. Die von 2003 bis 2011 ausgestrahlte Sendung mit Moderator Hugo Egon Balder erfährt seit 2017 eine Neuauflage.

Quelle: n-tv.de